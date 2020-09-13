ريم مصطفى في أحدث "فوتوسيشن".. "مش هتتجوزي بقى"

لايف ستايل

شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضائها العطلة الصيفية على أحد الشواطئ.

وتألقت "ريم" بإطلالة صيفية، مرتدية فستانًا مكشوفًا من الظهر باللون الأبيض يحمل نقوش بنجوم السوداء.

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وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها، بعبارة باللغة الإنجليزية، قائلةً "اضحك بعينيك، احتضن بروحك وابتسم بقلبك".

لقيت الجلسة التي شاركتها "ريم" استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، حيث حصدت ما يقرب من 80 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات التي تتغزل بها، وكان من أبرزها، "الجمال عدى الكلام، جميلة الجميلات، فخر الصناعة المصرية، مش هتتجوزي بقى".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى كان مسلسل "شديد الخطورة" أمام أحمد العوضي، الذي عُرض على منصة watch it.