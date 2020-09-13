"هخبيكي".. حكاية صورة حبيبة أمير رامز التي عرضته للانتقاد

علاقات و مجتمع

دائمًا ما يُخفي الفنان أمير رامز حياته الشخصية عن الجميع، يتجنب الحديث عن مواصفات فتاة أحلامه، حتى تلك اللحظة الذي قرر الإفصاح عن الفتاة التي أحبها، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، والتي عرضته لموجه من الهجوم والانتقادات.

شارك الفنان صورة مع حبيبته المجهولة الذي أخفى ملامح وجهها، "أسف إني هستخدم الأكونت لحاجة شخصية يمكن متهمكوش، بس دي حاجة هتفرح أهم حد في حياتي".

ووجه الفنان رسالة إلى حبيبته، قائلًا "بصي بقى إنتي أجمل وأطيب وأحن واحدة عيني شافتها، إنتي دعوة دعيتها لربنا واتقبلها مني وبعتك ليا، أنا بقولك قدام الدنيا كلها إني بحبك".

وتابع، "كل الناس بيخبوا وش ولادهم في الصور بس أنا هخبيكي إنتي عشان أنتي مش بس حبيبتي، أنتي بنتي وأجمل نعمة ربنا بعتهالي، ربنا يخليكي ليا يا بأَليلو".

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بين السخرية والتهنئة.. متابعو رامز أمير: مخبيها ليه

مئات التعليقات تلقاها الفنان أمير رامز، ما بين التهنئة والسخرية، فور إعلان ارتباطه وإخفائه صورة حبيبته المجهولة، "ربنا يخليكوا لبعض وتكملوا على خير مع بعض بعد البوست دا، رامز أمير لقيت الطبطبة، مرتبط بجورجينا ولا إيه، ومخبيها ليه، شبه جورجينا، بص هو نصيحة لله، خلي حياتك الشخصية بعيد عشان الناس وعيونها مبيرحموش وربنا يوفقكوا، نفهم يعني دي بنتك ولا مراتك".

أمير رامز يرد على انتقادات صورته مع حبيبته

رد أمير على الانتقادات والسخرية التي وجهت له بسبب صورته مع حبيبته الذي رفض الكشف عن هويتها، قائلًا "والله أخلاقى متسمحليش أرد على الكلام اللي اتكتب ده، بجد مش عارف أقول إيه على المستوى اللي وصلناله، خدوا بالكم من عيالكم يا جماعة، ربوهم كويس، علموهم الأدب والأخلاق، علموهم يبقوا بني أدمين ميبقوش حيوانات".

وتابع الفنان خلال منشوره، قائلًا "علموهم يبقوا رجالة عندهم شجاعة ميستخبوش ورا شاشة، فهموهم إن ربنا بيحاسب على الكلمة اللي هما مستهترين بيها دي متخلفوش ولاد لو مش ناويين تربوهم عشان ربنا هيحاسبكم أنتم كمان على أخلاقهم".