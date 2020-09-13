في يوم واحد "دينا" تجري جراحة وابنها يتعرض لـ"نفس الإصابة" (صورة)

علاقات و مجتمع

كشفت الراقصة دينا، عن إجرائها عملية جراحية في إصبعها، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "دينا" على الصورة: "امبارح علي صباعه اتعور وخيطه.. وأنا كمان في نفس اليوم عملت عملية في صباعي".

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وتفاعل معها متابعوها بالدعاء لها، ومنهم الفنانة مي سليم وبدرية طلبة وهيدي كرم والإعلامية إنجي علي.

ويذكر أن الراقصة دينا شاركت في رمضان الماضي 2020 بمسلسل "سلطانة المعز"، مع الفنانة غادة عبدالرازق ومحمود البزاوي ومحمد شاهين، محمود عبد المغني، وإخراج محمد بكير.