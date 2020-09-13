سمية الخشاب ترقص على "لغبطيطة".. "الست بتحلو بعد الطلاق" (فيديو)

لايف ستايل
مقطع فيديو جديد شاركت به الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت خلاله ترقص على أنغام مهرجان "لغبطيطا" لحسن شاكوش، وعمر كمال.
وظهرت "سمية" وهي ترقص، معلقة على الفيديو: "التعليم في الرأس".
وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الفيديو: "الست بعد الطلاق بتحلو"، وردت عليه "سمية" قائلة: "بالتأكيد لأن مفيش دراكولا بيمتص ويسحب طاقتك"، ومن ضمن التعليقات: "ادي مترحميش" "بتحلوي أوي يا سمية" "نجمتي اللي بحبها".
ويذكر أن سمية الخشاب طرحت، أغنية جديدة في مطلع العام الجاري، بعنوان "عربية أنا".
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