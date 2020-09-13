القومي للطفولة: إجراء جديد ضد أحمد حسن وزينب وننتظر قرار النيابة

علاقات و مجتمع

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مقطع فيديو نشره اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، لابنتهما "إيلين" أثار غضب المتابعين، لما فعلاه بحق صغيرتهما، حيث أثارا رعبها وجعلاها تدخل في نوبة بكاء وصريخ، بعدما رأت والدتها التي لونت وجهها بالأسود بملامح مخيفة.

فيديوهات اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، عادة ما تثير غضب المتابعين، بسبب تصرفهما المسيء بحق طفلتهما، وهو ما دفع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتقدم ببلاغين لـ النائب العام، بناء على الشكاوى الذي وردته من المواطنين حول الواقعة على الخط الساخن، ووجهوا لهما عدة اتهامات.

وفي خطوة جديدة، أعقبت الفيديو الأخير لليوتيوبر أحمد حسن وزينب، كشف مصدر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لـ"هن"، بأن الجهات المعنية المتمثلة في المجلس والنيابة العامة، ينسقان معا لاتخاذ إجراء ضد الزوجين، مؤكدا أنهما في انتظار قرار النيابة العامة.