"ليڤيل شوز" تطرح مجموعة خريف وشتاء 2020 الصديقة للبيئة

يسرّ "ليڤيل شوز"، وجهة التسوق الأضخم عالمياً لبيع الأحذية والإكسسوارات الفاخرة للنساء والرجال والأطفال، أن تثري تشكيلتها المستدامة لموسم خريف وشتاء 2020 بالتعاون مع مجموعة من العلامات التجارية العالمية التي تتمتع بروح واعية بيئياً، والتي تجتمع كلها في وجهة واحدة تحت اسم "المجموعة الصديقة للبيئة". ومن خلال تشجيع تبني توجه أكثر استدامة، تمثل هذه المجموعة موجة جديدة من التصاميم القائمة على نهج أخلاقي يجسد أبحاث العلامات التجارية وموادها المستخدمة وطرق إنتاجها وتغليف منتجاتها.

وتم تخصيص ركن مؤقت وفريد يتمحور حول مفهوم الاستدامة داخل "ليڤيل شوز" في "دبي مول" لاستعراض تصاميم المجموعة.

فيما يلي مجموعة العلامات التجارية المستدامة التي تم اختيارها للموسم الجديد ...

كارلوتا راي (CARLOTHA RAY)

تستمد المصممة مارييلا شوارتز مونتيل إلهامها من عالم الطبيعة الساحر. ويتسم كل من أنماط الصنادل الخمسة العصرية والناعمة التي تحمل لمستها الإبداعية، بتصميم باريسي آسر وأسلوب صناعة إيطالية متقن باستخدام مواد مميزة تشمل المطاط المدغشقري المستورد بطريقة مستدامة، والأعشاب البحرية، والأرز، وبتلات الأزهار.

هاوس أوف باليريناز (HOUSE OF BALLERINAS)

أصبح حذاء الباليه المسطح وبسيط التصميم من الأزياء النهارية الأساسية بفضل براعة العلامة التجارية العريقة في عالم الموضة "كيت موس". وتقدم هذه العلامة التجارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إصدارات مصنوعة يدوياً من الجلد الإيطالي القابل للامتصاص ونفاذ الهواء، مما يجعلها مناسبة للطقس الحار.

ستيلا مكارتني (STELLA MCCARTNEY)

أطلقت المصمّمة البريطانية ستيلا مكارتني علامتها الخاصّة للأزياء وعرضت أولى تشكيلاتها في باريس خلال أكتوبر 2001. وتحرص مكارتني- النباتية منذ نعومة أظافرها- على عدم استخدام أي جلد أو فرو في تصاميمها. وكانت قد أطلقت في عام 2010 أولى مجموعاتها الخاصة بالأطفال، والتي تعكس ما تنبض به الطفولة من مرح وطاقة بطبعاتها اللافتة وألوانها البهيجة. وفي الآونة الأخيرة، وسّعت المصممة علامتها التجارية لتشمل أول مجموعة أزياء رجالية ضمن علامتها التجارية التي تحمل اسمها.

أ - كولد - وول* (A-COLD-WALL*)

بعد قضاء ثلاث سنوات تحت رعاية فيرجيل أبلوه قبل إطلاق علامته التجارية الخاصة به في عام 2015، فإن علامة صمويل روس، "أ-كولد-وول*"، متجذرة في الثقافات الفرعية للشباب. وبإلهام من التصميم الجرافيكي والتوضيحي، ابتكر روس أحذية رياضية عصرية عملية أثناء تجربة الأنسجة التقنية والتصاميم المعمارية.

جود نيوز (GOOD NEWS)

توفر العلامة التجارية الصديقة للبيئة والتي تتخذ من لندن مقراً لها، "جود نيوز"، أحذية رياضية مميزة مستوحاة من أحذية التزلج في تصميمها القائم على مفهوم الاستدامة. ويتم تصنيع الأجزاء العلوية لكل من هذه الأحذية من المواد العضوية أو القابلة للتحلل البيولوجي، بينما تصنع نعالها بالاعتماد على Airfoam ECO 20، وسادة القدم التي تتفرد بها العلامة التجارية والمصنوعة من الزيت الحيوي والمطاط المعاد تدويره.

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آنيا هندمارتش (ANYA HINDMARCH)

أسست مصممة الإكسسوارات البريطانية أنيا هندمارتش علامتها التجارية التي تحمل اسمها في عام 1987. وبعد مشروعها المتمثل في إطلاق تشكيلة "آي آم نت أ بلاستيك باج" في عام 2007، أطلقت أنيا هندمارتش مشروعها الجديد المتمثل بتشكيلة "آي آم أ بلاستيك باج" التي تضم مجموعة من الحقائب المصممة من نسيج قماشي مبتكر مصنوع من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها، ومغطاة بمادة مصنوعة من إعادة تدوير الزجاج الأمامي للسيارات، وتمزج هذه التشكيلة بين التقنية والحرفية المذهلة التي تعتبر مرادفًا للعلامة التجارية.

ذا موار (THE MOIRE)

توفر "ذا موار"، علامة الإكسسوارات الشهيرة التي تتخذ من مدينة ميلانو مقراً لها، تصاميم راقية تعكس الوعي البيئي بأسمى أشكاله من خلال حقائب اليد العصرية التي تتسم بتأثير بيئي لا يذكر. فكل حقيبة مصنوعة من مواد معاد استخدامها وتدويرها، بالإضافة إلى تخصيص العلامة نسبة من عائدات كل عملية شرائية للمنظمات المعنية بتغير المناخ.

إف_دبليو دي (F_WD)

تتمتع العلامة التجارية "إف_دبليو دي" برؤية بيئية واعية وملتزمة بإحداث نقلة نوعية في مجال الموضة من خلال تقليل النفايات التي يتسبب بها. وبهدف زيادة الوعي والمشاركة في مكافحة التلوث البلاستيكي، تسعى العلامة التجارية جاهدة لإبداع تصاميم مميزة باستخدام مواد معاد تدويرها وقابلة للتحلل ونباتية وصديقة للبيئة. وتُستوحى العملية الإبداعية والجمالية لتصاميم "إف_دبليو دي" من تهجين تصاميم أزياء أسلوب الشارع لتلائم المناطق الحضرية الخارجية.

فيجا (VEJA)

توفر العلامة التجارية "فيجا" أحذية رياضية صديقة للبيئة ومصنوعة من المواد الخام المعتمدة على الزراعة العضوية والصديقة للبيئة، والخالية من المواد الكيماوية أو العمليات الملوثة للبيئة. ويصف مؤسسا العلامة، سيباستيان كوب وفرانسوا - جيسلان موريليون، الفكرة من تصميم كل زوج من أحذية "فيجا" الرياضية بأنها "إثبات القدرة على الجمع بين التصميم المتميز والمسؤولية الاجتماعية في آنٍ معاً". وبالتعاون مع جمعيات صغار المنتجين في البرازيل، تستخدم العلامة التجارية القوارير والقطن المعاد تدويرهما واللذين يتم جمعهما من نفايات قطاع الأزياء لصنع أقمشة الأحذية الرياضية، إلى جانب المطاط الخام الذي يتم جمعه من قلب غابة الأمازون لصنع نعال هذه الأحذية.

ياتاي (YATAY)

يتم تصنيع تصاميم العلامة التجارية "ياتاي" يدوياً في إيطاليا من منطلق الإيمان بأنه من الممكن تطوير أحذية مستدامة بالكامل وراقية وجذابة في آنٍ معاً. وهي ليست مجرد علامة تجارية مستدامة وإنما أيضاً أسلوب حياة حقيقي، حيث تهدف إلى إظهار كيفية دمج التصميم الراقي والنهج الصديق للبيئة معاً للحصول على أحذية فاخرة مريحة وعملية في وقت واحد. وحظيت فلسفة "ياتاي" بدعم شخصيات مؤثرة وأشهر الممثلين والرياضيين وأساطير عالم الموسيقى، بمن فيهم ديفيد بيكهام، وبريان ماي، وبنديكت كومبرباتش، ونيومي سمارت، وغيرهم الكثير .

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