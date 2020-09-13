هالة صدقي تسبح مع ابنها.. ومتابع: "إنتي طالق" (فيديو)

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمعها بابنها أثناء ممارستهما السباحة، ويستمعان لمهرجان "بنت الجيران".

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وعلقت "هالة" على مقطع الفيديو الذي جمعها بابنها: "يا ملاكي تروح حياتي فداكي".

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الفيديو الذي حصد مشاهدة تجاوزت الـ20 ألف، ومازحها أحد المتابعين في التعليقات: "مين ده يا هالة.. أنتي طالق"، لترد عليها "هالة": "الحمد لله.. ليه بس"، وفي تعليق آخر لأحد المتابعين: "عريسك مستنيك يا هالة"، ورد عليه الفنانة قائلة: "قول يارب".

ويذكر أن الفنانة هالة صدقي دخلت في أزمة مع زوجها سامح سامي، الذي زعم بأنها ليست أم أبنائه الحقيقية، قائلًا في فيديو نشره على موقع "يوتيوب": "دي بويضات واحدة أجنبية".

وردت عليه "هالة" عبر حسابها على "فيس بوك"، بأنها قدمت بلاغ ضد زوجها ومحاميه في الاتهامات السابقة التي افتعلها بسبب حكم النفقة: "لما أب يتخلى عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته، ويستغلهم أسوء استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي وفِي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفِي الآخر يرفض يطلق، منتظر الثمن".