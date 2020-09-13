لايف ستايل
خطفت الفنانة الشابة سارة سلامة، الأنظار إليها بمشاركة متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "سارة" في الصور وهي مرتدية فستان أسود "وان شولدر" قصير فوق الركبة، وعلقت على الصور قائلة: "من سهرة إمبارح".
وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور التي لفتت الأنظار: "إيه القمر دا" "قمراية" "ملكة ملاك العالم".
ويذكر أن الفنانة الشابة سارة سلامة، شاركت في رمضان الماضي 2020، بمسلسل "يا أنا يا جدو"، الذي عرض على قناة "روتانا دراما"، مع الفنان أحمد بدير.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة سلامة تخطف الأنظار بفستان فوق الركبة.. "إيه القمر ده" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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