فتاة تعلم بزواجها من "الفيس" و"قومي المرأة" يطلقها بالثلاثة

علاقات و مجتمع

فوجئت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما من أبناء قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط، بوالدها ينشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" يقوم بعقد قرانها دون موافقتها أو علمها، حيث لم تقم بالتوقيع أو البصمة على وثيقة الزواج الأمر الذي دعاها إلى الاستغاثة بفرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط الذي حرر محضرا بالواقعة وتم تطليقها بالنيابة.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ من فرع المجلس القومي للمرأة "إسلام عاطف" محامي الفرع ومسؤول مكتب الشكاوى، تتهم فيه والد إحدى الفتيات مقيم بقرية بني عدي بأنه أتم زواج ابنته دون علمها، بناء على شكوى وصلت لرئيس فرع المجلس الدكتورة مروة كدواني من الفتاة نفسها.

وعلى الفور جرى استدعاء الفتاة ووالدها والمأذون، الذي أجرى عقد الزواج والشهود والزوج.

وبسؤال الفتاة ذكرت "أنها علمت بمحض الصدفة من خلال صفحة فيس بوك الخاص بولدها أنه جرى عقد قرانها وزواجها، مؤكده أنها لم تقوم بالتوقيع أو البصمة على وثيقة الزواج الأمر الذي أصابها بذعر وصدمة.

وأضافت الفتاة في أقوالها أن والدها كان دائم التعدي عليها بالضرب والتعذيب لإجبارها على إتمام الزواج، وكانت ترفض تماما الأمر الذي دعاها للاستغاثة بفرع المجلس القومي للمرأة.

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وجرى التحقيق مع المتهمين، وبالفعل تم إحالة المتهمين للنيابة.

وبالعرض على النيابة أمرت بإتمام الطلاق بثلاث طلقات شفهية من الزوج بجانب الطلاق على الإبراء، ولا يحق الزواج مرة أخرى إلا بعقد ومهر صحيحين.

وجرى إثبات ذلك بوثيقة الطلاق التي حررت في سراي النيابة.

كما تم أخذ تعهد بعدم التعرض من المتهمين للفتاة، وتم التحفظ عليهم بسراي النيابة لاستكمال عرض النيابة الصباحي بناء على تعليمات من المحامي العام.

وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.