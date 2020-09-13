حقيقة علاج فيروس كورونا باستخدام الشيح

جذبت دولة مدغشقر الاهتمام بعد إعلانها استخدام مستخلصات نبات الشيح لمكافحة فيروس كورونا، وهو النبات الذي يعود أصله إلى قارة آسيا.

وقام مجموعة من الباحثين في معهد ماكس بلانك في بوتسدام إلى جانب أخصائيين من جامعة برلين ببحوث تبيّن مدى قدرة العشبة على المساعدة في مواجهة عدوى كوفيد-19، وفق ما ذكره موقع "بي بي سي" عربية.

وقال رئيس مدغشقر، إن التجارب التي أجريت على شراب "كوفيد أورغانيك" الذي يستخدم مكونات مستخلصة من نبات الشيح، أظهرت فعاليته ضد المرض، وقد كرر هذا الزعم مؤخراً في سبتمبر الحالي، لكن لم يقدم أي دليل بشكل علني على ذلك.

كان العلماء الألمان والدنماركيون يختبرون مستخلصات من نباتات الشيح، والتي يقولون إنها أظهرت بعض الفعالية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بيئة مختبرية.

استخدامات نبات الشيح

ومن ضمن استخدامات نبات الشيح وفق ما ذكره موقع "Web Md".

علاج ضعف الشهية

ذكرت دراسة صادرة عن المركز الطبي لجامعة فرايبورغ عام 2012 أنّ استهلاك مكملات الشيح قد يخفف انخفاض الشهية بين البالغين ممن يعاني من اضطراب مزمن يرتبط بانخفاض الشهية، مثل: أمراض المناعة الذاتية، والسرطان، والإجهاد المزمن، والاكتئاب، أو أثناء التقدم بالعمر.

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تخفيف التشنج والتقلصات العضلية

وبحسب دراسةٍ صادرة من جامعة فيينا عام 2010 فإنّ مسحوق عشبة شيح ابن سينا يمتلك خصائص قد تقلل من تقلص العضلات في المعدة.

أمراض المرارة

المساعدة في تخفيف التهاب المرارة.

مفيد للشعر

يقوم منقوع وزيت الشيح بإنتاج مادة سائلة زيتية تحتوي على مادة القطران، والتي تساهم بدورها في حل مشكلة تساقط وجفاف الشعر خاصة عند النساء.

وبحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فإنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن لهذا النبات الذي تستخدم مركبات مستخلصة منه في مكافحة مرض الملاريا، القدرة على مكافحة فيروس كورونا.