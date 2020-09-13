أبرز السراويل الجينز لإطلالات كاجوال أنيقة وعملية تعرّفي عليها

يعدّ الجينز سيّد الأقمشة من دون أي منازع، فالسروال التقليدي لإطلالات كاجوال يومية هو قطعة أساسية لا تستغنى عنها أي فتاة .أما الجينز الواسع فله أكثر من شكل، مثل الـ Mom Jeans الضيّق عند الخصر والواسع ثم الضيق قليلاً عند الساقين.وهناك سروال الجينز الـ Wide الواسع من الأعلى للأسفل بشكل مدرّج، من دون أن ننسى سروال الجينز الواسع الذي تصدّر منصات الأزياء العالمية، وأصبح الأكثر رواجًا في خيارات النساء العملية.

أفكار مختلفة لإطلالة مميّزة

بالمان Balmain

بإمكان كل فتاة وسيدة تنسيق السروال الجينز الواسع مع حذاء رياضي وتيشيرت، توب أو بلوزة مع كعب عالٍ وحقيبة كلاسيكية.

سروال جينز الـ Mom jeans سيكون رائعاً مع حزام يحدّد الخصربشكل أنيق، وحذاء مسطّح خفيف على سبيل المثال.

يمكن ارتداء الجينز الواسع مع البلايزر والبلوزة القصيرة أو البلوزة المشجّرة والمطبّعة... كلها أفكار ونصائح مختلفة ستجعل إطلالة السيدة بهذه القطعة ناجحة وموفّقة جداً.

الجدير بالذكر أن البنطلون الجينز الواسع من أهم القطع للإطلالات الصيفية لهذا الموسم، خاصة أنه بالإمكان ارتداؤه على الشاطىء بسبب أشكاله وألوانه وقصّاته المختلفة والمتنوّعة.

هناك أيضاً سراويل الجينز بخصر مرتفع وأخرى بوسط عادي، يمكن تنسيقها مع التيشيرت والجاكيت الجينز أو مع بلوزة سادة .

عاد بقوة الـ "كروب جينز" رغم أن الكثير من الفتيات يعتقدن أنهنّ لن يستطعن ارتداء البنطلون الجينز بالشكل المثالي، أو إذا كنّ لا يتمتعن بجسد ممشوق، ولكن إذا تمّ تنسيقه مع توب انيق وحذاء مناسب ستظهر به السيدة بأسلوب رائع لأن هذا التصميم من الجينز يأتي بوسط عالٍ ليداري امتلاء البطن والأرداف، كما أن القصة الواسعة تجعل الأرجل تبدو أطول بصريًّا، وعليه ستظهر السيدة بجسد ممشوق .

لمسة عصرية وأنيقة للجينز

كلوي Chloé

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إن ارتداء سروال الجينز مع حذاء بكعب عالٍ يحوّله إلى قطعة أنثوية، ويبرز جمال شكله أكثر، وإذا لم ترغب السيدة بهذا الحذاء يمكنها اختيار حذاء مسطح ملوّن.

اختاري مع الجينز توب ملائمة لجسمكِ، مثل الجاكيت القصيرة أو القميص الضيّق الملوّن أو الكروب توب، كي تبرز قصة الجينز.

يمكنكِ ارتداء البلايزر مع الجينز للحصول على لمسة أنثوية وإطلالة كلاسيكية أنيقة، كما يمكنكِ التنويع بالألوان كما ترغبين.

إن ارتداء الجينز مع العديد من طبقات الملابس أعلاه ستظهره بشكل بشع وغير متناسق، لذلك يجب أن تكتفي بقطعة بسيطة واحدة، كالتوب أو القميص أو البلايزر.

ثني الرجلين من أشهر الطرق لارتداء الجينز لأن هذه الثنيات توازن بين وسع رجلي السروال مع التوب الضيق، أو القميص بالأعلى، ويفضَّل ارتداؤه مع حذاء بكعب عالٍ لإطلالة أفضل بشكل عصري وأنثوي.

يضفي الحزام لمسة أنثوية على الإطلالة، ويساعد في التحكّم بوسع الخصر وملاءمته للجسم، كما أنه يساهم في إظهاره بشكل ممشوق وأكثر نحافة من الواقع.

تلعب الأكسسوارات دوراً مهماً في أي إطلالة، لذلك من المهم أن تختاري إكسسوارات ملوّنة وواضحة مع الجينز ، كالقلائد الكبيرة والحقائب الملوّنة، فهي تعطي لمسة عصرية وأنيقة لإطلالتكِ بالجينز.

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