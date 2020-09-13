نصائح للأمهات عن التغذية المناسبة للأطفال قبل الذهاب للمدرسة

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وجهت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائي التغذية وعلاج السمنة والنحافة، نصائحها في تغذية الأطفال، قائلة إن الطفل يجب أن يتناول يوميا مشتقات الألبان كوجبة أساسية قبل الذهاب إلى المدرسة.
وأضافت الدمرداش، خلال حوارها مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن تناول الطفل مشتقات الألبان كوجبة أساسية تساهم في إمداده بالطاقة التي يحتاجونها على مدار اليوم.
وأوضحت، أن تعويض الفاكهة بالعصير أمر غير صحي خاصة مع عدم احتوائه على نفس القيمة الغذائية لثمرة الفاكهة.
وأشارت إلى أن المكسرات وتناول ملعقة عسل يوميا تعزز مناعة الطفل وتجعله أكثر نشاطا، كما يجب إضافة بروتين في الوجبة الاستثنائية للطفل في فترة "الفسحة" على نشويات.
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