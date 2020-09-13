ياسمين عبدالعزيز وزوجها العوضي على السوشيال: رومانسية وكوميديا وغيرة

لايف ستايل

في أول لقاء إعلامي يجمع بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، عقب زاوجهما، مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، الذي من المقرر أن يذاع على يوم الخميس المقبل.

نشرت "ياسمين" عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع من الفيديو الترويجي للحلقة، ظهرت من خلاله وهي تمازح مع زوجها "العوضي"، معلقة: "أنت قلت إيه؟".

الظهور الأول للثنائي "ياسمين" و"أحمد" في لقاء إعلامي، سبقه ظهورهما المتكرر على "السوشيال ميديا"، عبر حساباتهما في مواقف مختلفة ما بين الغزل والرومانسية والكوميديا.

كوميديا

مقطع فيديو كانت نشرته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت من خلاله برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي داخل سيارتهما.

وأظهر الفيديو مزاح الثنائي على أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، إذ وضعت "ياسمين" قلم أعلى شفاهها كأنها واضعة "شنب"، بينما حاول "العوضي" الحصول على القلم لتقاومه "ياسمين" بإبعاد يديه، معلقة على الفيديو: "قمة الرومانسية".

بيلعبوا سوا

وفي صورة أخرى كانت داخل إحدى الصالات الرياضية، نشرتها "ياسمين" عبر حسابها على "إنستجرام"، استعرضت من خلالها رشاقتها مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وظهر الثنائي وهما مرتديان الملابس الرياضية، بينما التزم "العوضي" بارتداء الكمامة الوقائية.

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رومانسية

أما الفنان أحمد العوضي، الذي نشر في وقت سابق، مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية "استوري" لحسابه على "إنستجرام"، يحتوي على صور زوجته "ياسمين" مرفقة بكوبليه من أغنية "سهران" للفنان عمرو دياب.

بتغير عليه

وفي صورة كان نشرها "العوضي" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، من مسلسل "الاختيار" الذي شارك في تمثيله، تفاعل معها المتابعون في التعليق عليه، وكانت من ضمن التعليقات، واحدة من المتابعات التي علقت بطريقة حملت الإيحاء بالتحرش: "نفسي فيك أوي"، لترد عليها "ياسمين" بطريقة حملت الاستغراب: "نعم!!".