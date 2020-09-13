أخصائي تغذية تكشف عن الأكلات المقوية لمناعة الطفل وتحذر من الوجبات السريعة

علاقات و مجتمع

شددت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائي التغذية وعلاج السمنة والنحافة، على ضرورة وجود روتين تغذية ثابت للأطفال.

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وأضافت الدمرداش، خلال حوارها مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الأمهات عليهن العامل الأكبر فى حث أطفالهن على تجنب شراء الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة فى ظل الإجراءات الاحترازية ضد وباء فيروس كورونا.

وقالت، إنه لا بد أن يعتاد الطفل على تناول وجبة الإفطار في هذه المرحلة من حياته خاصة بالتزامن مع قرب الدراسة، لافتة إلى أن وجبة الإفطار يجب اشتمالها على بقوليات ونشويات وبروتين من الجبن والألبان، إضافة إلى الخضروات والفواكة لدورها الأساسي في تقوية مناعة الأطفال.