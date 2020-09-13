من مطبخك.. 3 وصفات طبيعية لتطويل الشعر

لايف ستايل

الشعر الطويل، غاية العديد من الفتيات اللاتي يفضلن خصلات الشعر الطويلة، لمساعدتهن في عمل العديد من التسريحات المختلفة والمتعددة.

وتلجأ العديد من الفتيات لاستخدام الكريمات والمواد الكيماوية التي من شأنها أن تضر بصيلات الشعر على المدى البعيد.

ويرصد "هن" نقلًا عن BOLDSKY، وصفات طبيعية لتطويل الشعر.

الثوم المفروم

واحدة من الخلطات التي تحتوي على ثوم تعد من أكثر الخلطات التي تستجيب لها بصيلات الشعر بالفعل، فبالرغم رائحتها الكريهة، إلا أنك عن طريقها تحصلين على شعر كثيف طويل كما تريدين.

ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي فصوص الثوم، والمايونيز، والزبادي.

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اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس قوامه يشبه الكريم.

ادهني المزيج على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف، واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة، بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء والشامبو جيداً، وتكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

عصير البصل

واحد من أكثر المكونات الفعالة في عملية زيادة طول الشعر، فقط احضري بصلة كبيرة مبشورة، أو مخلوطة في الخلاط.

قومي بتصفية البصلة المبشورة في مصفاة والضغط عليها جيداً، للحصول على أكبر قدر ممكن من عصير البصل.

قومي بتدليك فروة رأسك بعصير البصل مع التركيز على الجذور، واتركيه لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله بالشامبو، كرري هذا العلاج مرة أو مرتين في الأسبوع.

البيض و زيت الخروع

ماسك البيض وزيت الخروع من الماسكات التي تعالج الشعر التالف وتساعده على النمو.

اخلطي صفار البيض، مع ربع كوب من زيت الخروع جيدًا حتى يصبح لديك خليط متجانس ومتماسك.

ادهني الشعر من الجذور بالخليط مع التدليك المستمر.

اتركيه لمدّة لا تقلّ عن ست ساعات، ومن ثم اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو، كما يجب الالتزام بتكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المرجوه.