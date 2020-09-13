صفحات لـ"جلب الحبيب ورد المطلقة وفك السحر" في 24 ساعة وبـ2000 جنيه

علاقات و مجتمع

صفحات ليس عليها رقابة تدعو لجلب الحبيب ورد المطلقة وعلاج السحر والعقم وحل المشاكل الأسرية وجلب الزبائن والرزق، مقابل مبلغ مادي يبدأ من 1700 جنيه، حتى 2000 و3000 جنيه، على حسب المطلوب.

الشيخ جمال علي، أحد العاملين فى هذا المجال، يعرض على صفحة باسم "جلب الحبيب" على موقع "فيس بوك"، خدماته فى فك السحر وجلب الحبيب والرزق، باستخدام بخور يشتريه خصيصاً من دولتى السودان أو المغرب.

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ليس وحده الذى دشن صفحات بهذا الاسم، بل ينافسه أسماء كثيرة تترك أرقامها للتواصل مع الجميع، دون خوف أو عقاب، قد يلحق بهم من وراء تحصيل مبالغ من أناس مقابل حل مشكلتهم فى خلال 24 ساعة.

يحكى الشيخ جمال، أنه قبل أن يبدأ في عمله الذي يتطلب إرسال الاسم بالكامل واسم الأم والصورة أن يدفع له الشخص نصف المبلغ المطلوب والنصف الآخر بعد أن تنحل عُقدته: "كشفنا روحاني عن طريق الهاتف وبقالي 7 سنين بعالج عن بعد"، يقولها بكل ثقة، لافتًا إلى أن جميع الطبقات الاجتماعية تلجأ إليه لحل مشاكلها فضلًا عن أشخاص من دول عربية وأجانب: "ممكن يجى لي 10 أشخاص في اليوم الواحد".

يعيش في منطقة بئر العبد بسيناء، يستقبل طلبات من فتيات تأخر زواجهن لجلب الحبيب لهن في خلال 24 ساعة فقط: "فيه شغل كتير برفضه زي إني أجوز زوج على زوجته بس ممكن اكشف واستخرج الدفائن والكنوز وأبطل السحر وأجلب الرزق في البيع والشراء".

لديه مكتب مفتوح لكل من يرغب زيارته لتقديم الخدمة، مؤكدًا أن هناك مشاكل لا يمكن حلها إلا بعد 3 و4 أيام لصعوبتها ويتم تحديد قيمتها على حسب الشغل الذب بذل فيها: "ناس كتير بتجيلي من بره مصر، وعايزين يتجوزوا وبيجلي المطلقات والعوانس".

وأوضح أنه ليس لديه تلاميذ لأن الأمر يحتاج لشخص ثقة يحافظ على أسرار الناس: "لازم ياخد عهد على نفسه عشان مايفضحش الناس لأن بيجى لنا ناس مهمة ومعروفة".