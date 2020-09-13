كتب: هن - 04:57 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020

قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل كانيلوني جمبري، وذلك من خلال برنامجها "عمايل إيديا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل كانيلوني الجمبري العجين لبن بيض ملح زيت للقلي الحشوة نصف كيلو جمبري مقطع أنصاف ثوم مفروم Advertisements بصل أخضر مفروم زبدة فلفل ألوان مكعبات صغيرة شبت مفروم جبنة شيدر مبشورة طريقة عمل كانيلوني الجمبري الكانيلوني تجهز طاسة مدهونة بالزيت تلف وحدات الكانيلوني، وترص في الصينية تسوى وحدات الكانيلوني من الجانبين تحشى بالحشوة، ثم ترش بالجبنة تخبز في الفرن حتى تذوب الجبنة الحشوة يسخن الزيت مع الزبدة على النار ثم يضاف الثوم، البصل، الشبت والجمبري ونقلب يضاف الفلفل الألوان، الملح والفلفل مع التقليب حتى تمام الطهي

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