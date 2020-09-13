كتب: هن - 04:12 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020

تعد الجبنة المشلشلة واحدة من أهم أنواع الجبن السورية، المستخدمة في تحضير الأكلات، والمعجنات، والكنافة على الفحم. حضريها في منزلك بخطوات سريعة وبدون تكلفة عالية أو مجهود. المكونات جبنة حلوم ملح حسب الرغبة Advertisements محلب حبة البركة طريقة عمل الجبنة المشلشلة قومي بتفتيت الجبنة الحلوم، في الماء أولًا في مقلاة صغيرة. ضعي المقلاة في ميكرويف، ثم ضيفي الملح وحبة البركة. ضيفي المحلب، واتركيهم يمتزجوا جيدًا. نشكل خليط الجبنة وهو ساخن، إلى أطراف عريضة، ثم نبدأ ببرمها بالطول.

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