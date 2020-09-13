بديلة للمعجون.. 5 أطعمة ومشروبات تساهم في تنظيف الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يلجأ البعض إلى البحث عن بدائل صحية لمعجون الأسنان تساهم في تنظيف الأسنان، والتخلص من رائحة الفم الكريهة، خاصة عند التواجد بالخارج.

وتلعب بعض الفواكه والخضروات دور مميز في تنظيف الأسنان.

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