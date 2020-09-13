بالفيديو.. أمينة خليل تروي تفاصيل تحضيرات ما قبل الزواج: "قدامي سنة"

علاقات و مجتمع

تحدث الفنانة أمينة خليل، عن تحضيرات ما قبل الزواج من خطيبها رجل الأعمال عمر طه، خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي" على هامش حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "توأم روحي".

Advertisements

وقالت "خليل": "أنا بحب الطبيخ جدا، ومامتي وجدتي حاولوا معايا إني أتعلم بس فشلت"، مضيفة أنها تحاول حاليا تعلم عدة وصفات مختلفة قبل الزواج.

وتابعت الفنانة حديثها: "لسه قدامي سنة على ما أتعلم الطبخ وأتجوز"، دون الإعلان عن موعد حفل الزفاف أو مكان انعقاده.

في 15 يونيو الماضي، احتفلت الفنانة أمينة خليل، بخطبتها في حفل بسيط، اقتصر على حضور الأهل والمقربين فقط، مطلة بفستان قصير منقوش، مع أكمام طويلة وفضفاضة مصنوعة من القماش الأبيض الشفاف، مع تسريحة شعر انسيابية، وماكياج بسيط، بينما أطل العريس بـ"سمي فورمال".

وعقب أيام، احتفلت مجددا بخطبتها في إحدى المدن الساحلية، بفستان من الستان، بحمالات رفيعة، مكشوف الظهر، وله طبقة من الأورجانزا الشفافة من الخلف.