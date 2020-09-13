مصور زفاف حمو بيكا يروي كواليس جديدة: نفذوا إجراءات الوقاية من كورونا

لايف ستايل

حفل زفافه شغل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، متصدرا محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تساؤلات عن تفاصيل عُرس مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا التي يرويها مصور الزفاف علي عبدالجليل.

"الفرح اتعمل في مكان أوبن إير واسع، ومعداش الـ3 ساعات".. بتلك الكلمات يبدأ "عبدالجليل" حديثه لـ"الوطن"، قائلا إن "بيكا" ألغى "فوتوسيشن" العروسين الذي كان من المقرر التقاطه قبل حفل الزفاف، بسبب الزحام الشديد حوله من محبيه، "هو خاف الموضوع يكبر والناس تزيد وتحصل مشكلة".

إجراءات احترازية عدة طبقها مغني المهرجانات الشعبية للوقاية من فيروس كورونا، من بينها دعوة عدد محدود من الأهل والأصدقاء والفنانين أبرزهم حسن شاكوش ومحمود الليثي وأحمد شيبة وسعد الصغير، وعدم السماح لأحد بالدخول دون دعوى، فضلا عن تواجد مجموعة "بادي جارد" لمنع التجمعات والاحتشاد داخل الحفل، "مكنتش في زحمة ولمة لما الناس بترقص، ده كمان ماجيش رقصات علشان الحفلة على الضيق".

"عبدالجليل": بيكا طيب وجدع

خلال حفل الزفاف، حرص "علي" على التقاط صور للعروسين عن بُعد، تطبيقا للتباعد الاجتماعي، "هو كان ملتزم جدا بقواعد كورونا، وعايز الفرح يعدي بسلام".

رفض المصور الشاب تقاضي مقابل مادي من العريس على صور حفل الزفاف، "دي هدية مني، وأقل حاجة لأخويا الجدع الطيب، اللي جتله من الساحل مخصوص"، متذكرا أول لقاء جمعه بمغني المهرجانات في أحد الشواطئ الشهيرة في الساحل الشمالي، لتبدأ حينها صداقتهما، "وقالي ساعتها لو محتاج معدات أو كاميرات قولي وأجيبلك".

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تفاصيل أزمة حفل زفاف حمو بيكا

وكان بيكا، دوّن عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "فرحة حمو بيكا يوم 9/9 البيطاش إسكندرية شارع السلام، في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".

وبعدها بساعات قليلة، أعلنت إدارة حي البيطاش بالإسكندرية، رفض إقامة حفل فرح حمو بيكا في الشارع، لظروف مواجهة فيروس كورونا، ليضطر مطرب المهرجانات لمناشدة المسؤولين لإحياء حفل زفافه بإحدى القاعات بالإسكندرية، وبالتحديد منطقة العجمي، وهو ما وافقت عليه إدارة الحي، شرط الالتزام بعدد محدد من الحاضرين، على أن يقتصر على الأسرة والأصدقاء فقط، بسبب انتشار جائحة كورونا، حسب ما ذكرت مصادر لـ"الوطن"

وفرض حمو بيكا، السرية التامة على الفرح، كي لا يثير غضب إدارة حي العجمي وقوات الأمن.