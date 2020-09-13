مقلب أحمد حسن وزينب في طفلتهما الرضيعة يثير غضبا واسعا: "حرام تعيش وسطهم"

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، صاحبت تداول مشاهد من مقطع فيديو للبلوجر زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن، يُظهر تبديل ملامحها، بهدف تقديم "مقلب" جديد في ابنتها الصغيرة إيلين، وسط هجوم واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

"المقلب" تضمن تلوين زينب وجهها باللون الأسود، والاقتراب من ابنتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها بنوبة بكاء شديدة، وسط ضحك الأم.

غضب رواد "سوشيال ميديا"

بمجرد نشر الزوجين مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تم توجيه آلاف الانتقادات لتصرفاتهم، وسط اتهامات باستغلال الطفلة بغرض الشهرة وجني مشاهدات، ومن أبرز التعليقات: "معقولة في أم طبيعية في الدنيا تعمل كده في طفلتها الرضيعة وتفزعها"، و"دول لازم يتقبض عليهم"، و"حرام الطفلة دي تعيش وسطهم".

بالفعل نشر الآلاف بوست يهاجم خلال الأم، مرفقة بصور من المادة المصورة، مع مطالبات بتدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة لإنقاذ "أيلين"، مناشدين المسؤولين التدخل العاجل لإنقاذها.

بالتزامن مع حملة الهجوم والاستغاثات بـ"الطفولة والأمومة"، حذف أحمد حسن وزينب ذلك المقطع من حساباتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، الذي يجنيان من المشاهدات عليه أموالا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الثنائي الجدل بسبب تصرفاتهما مع الطفلة، حيث سبق لهما الاتهام باستغلالها من خلال ظهورها في عدة مقاطع فيديو، رصد "هن" أبرزها خلال الفقرات التالية.

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على مدار 21 دقيقة، ظهر "حسن" وزوجته خلال حملهما لابنتهما بالتناوب، مطالبين الجمهور بالمزيد من تسجيلات الإعجاب والمشاركات والاشتراك في القناة، ليوجه الأب رسالة إلى المشاهدين: "عايز اليوتيوب يتفاجئ من التفاعل، ولو مش هتعملوا اشتراك علشاني أنا وزينب، اعلموا علشان إيلين"، مستمرا في حملها وتقريب وجهها من الكاميرا، لتستمر في البكاء، حتى علق: "إيلين مستاءة مش عارفة ليه".

خلال الفيديو، ظهرت "زينب" خلال إرضاع ابنتها صناعيا، في ظل تحدث زوجها عن تقلص حجم "إيلين" منذ الولادة، ليحقق ذلك المقطع المصور ما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة، خلال 72 ساعة فقط.

أول مرة بنتنا تخرج برة البيت.. حصلت كوارث بسببها

"رايحين نسجل إيلين في الشهر العقاري".. ذلك ملخص أول "خروجة أسرية" بين أحمد وزينب ونجلتهما، والتي حاول فيها أحمد عدة مرات إيقاظ ابنته رغم ظهور علامات التعب عليها من تغير درجات الحرارة بين المنزل والشارع، كما أنه استمر في التصوير عدة مرات خلال بكائها، إلا أن المقطع المصور حصد ما يزيد عن 3 ملايين و200 ألف مشاهدة.

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كالعادة بدأ أحمد حسن بطلب المزيد من تسجيلات الإعجاب والمشاركات، وتفعيل "الجرس" لإشعار المشتركين بنشر فيديو جديد، ثم تحدث مع زوجته عن معاناة الزوجين مع إنجاب أول طفل، أبرزها نومها لساعات معدودة، وتغيير الحفاظات باستمرار، بالتزامن مع تصويرها أثناء نومها، في ظل إضاءة كبيرة، وصوتهما المرتفع.

حصد ذلك المقطع ما يزيد عن مليون و900 ألف مشاهدة، عقب نشره على "يوتيوب"، بتاريخ 13 يوليو الماضي.