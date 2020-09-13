كتب: هن - 01:34 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020

يعتبر السينابون من الحلويات المفضلة للكثيرون سواء الكبار أو الصغار، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل سينابون الباف باستيري، على طريقة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج "بالصحة والراحة" على "سي بي سي سفرة". المكونات 2 عجينة باف باستيري مفرودة. 2 كوب شيكولاتة كريمي. 2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة. 3 كوب سكر بني. Advertisements كوب فول سوداني مجروش للتزيين. طريقة التحضير ترش عجينة الباف باستيري المفرودة بالسكر ثم القرفة ويضغط عليها بالنشابة. تفرد الشيكولاتة الكريمة على خليط السكر والقرفة على العجينة. يرش على الوجه الفول السوداني المجروش حسب الرغبة. تلف العجينة على الحشو وتقطع شرائح. ترص في صينية مدورة مفرودة بورق زبدة في القاع والجوانب. توضع في الفرن حتى تمام النضج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل سينابون الباف باستيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.