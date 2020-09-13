7 إضافات غير صحية تسلب من القهوة فوائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يعتمد الكثير على فنجان القهوة الصباحي لتحسين المزاج ومد الجسم بمزيد من الطاقة والحيوية، إلا أن البعض يلجأ إلى بعض الإضافات التي تؤثر على الفوائد الصحية للقهوة، بل وتحولها لكارثة صحية. وهناك 7 مكونات غير صحية يتم إضافتهم للقهوة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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