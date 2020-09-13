3 آلاف فتاة يتخطين العادات ويشاركن في مبادرة ركوب الدراجات بالمنيا

علاقات و مجتمع

قالت مارجريت ناجح، إحدى مؤسسات مبادرة "عجل بنات في شوارع المنيا"، ليس من السهل على بنات الصعيد التعامل بمفردهن مع الحياة، إذ يتعرضن لمضايقات كثيرة تصل في بعض الأحيان، إلى التحرش في المواصلات العامة.

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وأكدت "ناجح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر فضائية "دي أم سي"، مع الإعلامية سناء منصور، أن مع المضايقات التي تتعرض لها بنات المنيا بشكل يومي، فكرت في اللجوء لركوب الدراجات مرة أخرى، حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نوه بركوبها لما لها من فائدة على صحة المواطن، بالإضافة إلى أنها وسيلة شخصية وسهلة ورخيصة.

وأشارت إلى أن العادات والتقاليد في الصعيد، وقفت عائق في البداية مع المبادرة، إلا أنها حاولت تغيير فكر الأهالي، وأن ركوب الدراجات أكثر أمانا وحفاظًا عليهن، مؤكدة أنها نجحت في المبادرة، واجتمعت مع مجموعة من بنات المنيا، ووصل عدد البنات المشتركات في المبادرة لـ3.5 ألف بنت، في 3 أسابيع فقط من بدايتها.