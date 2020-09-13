الامارات | «صيف دبي 2020».. نجاح فاق التوقعات

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف دبي 2020».. نجاح فاق التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت الحملات الترويجية والعروض الترفيهية، التي زخر بها «صيف دبي 2020» هذا العام، نجاحاً فاق التوقعات من قبل الزوار والمقيمين والعائلات من مختلف الأعمار والجنسيات، إذ شهدت مراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة والمطاعم نمواً وحركة نشطة، وزيادة في أعداد المرتادين ونسبة المبيعات، خصوصاً مع إعادة فتح الأنشطة بعد تقييد الحركة لأشهر، بسبب جائحة «كوفيد-19»، واستقبال دبي للسياح، اعتباراً من السابع من يوليو الماضي.

كما شهدت فنادق دبي، التي تعد من أفخر فنادق العالم، إقبالاً من العائلات والزوار بسبب العروض التي قدمتها، ووصلت نسبة الإشغال في عدد منها، خصوصاً الشاطئية، إلى نحو 80%. وحرصت الفنادق على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، التي وضعتها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي 2020، أحمد الخاجة، أن «المفاجآت تعد من الأحداث والمهرجانات المهمة على قائمة جدول فعاليات قطاع التجزئة في دبي، وهي حدث ينتظره الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار كل عام بشغف، إذ يتضمن الكثير من التجارب المميزة التي تضفي أجواء البهجة، من خلال العروض الترويجية والجوائز والأنشطة المتنوعة»، مشيراً إلى أن احتفالات «العيد في دبي - عيد الأضحى»، وموسم «العودة إلى المدارس»، أضافت المزيد من الزخم للأسواق، وزيادة مبيعات مراكز التسوق والمتاجر.

وأوضح الخاجة أن مفاجآت صيف دبي 2020 قدمت جوائز بلغت قيمتها 6.2 ملايين درهم، من بينها 10 سيارات فاخرة، ضمن عروض «أنفق واربح»، في أبرز الوجهات ومراكز التسوق بدبي، لافتاً إلى أن المتسوقين حظوا بفرصة الاستمتاع بالعروض والتخفيضات في مراكز التسوق التي التزمت بأعلى معايير الصحة والسلامة، بما في ذلك فحص درجة الحرارة، والامتثال لمعايير التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات.

وتميز «صيف دبي» هذا العام بتقديم باقة من العروض الفنية والموسيقية، منها الحفل الخيري للفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة اللبنانية يارا، والذي خصصت عائداته لمساعدة الأطفال المتأثرين بجائحة «كوفيد-19» في المنطقة، علاوة على حفلات وفعاليات فنية لعدد من المبدعين العالميين، منهم الفنان خواندريس فيرا، الذي رسم أعماله المعروفة بتأثيراتها الثلاثية الأبعاد على أرضية فناء منطقة سيتي ووك في قلب دبي، ضمن فعاليات «دبي كانفس».

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كما جذبت حدائق دبي، وشواطئها العامة، عائلات وزواراً من كل الأعمار.

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ملايين درهم، قدمتها جوائز «المفاجآت» إلى المتسوقين.

الحملات والعروض الترفيهية جذبت العائلات والزوار

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