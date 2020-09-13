الامارات | «إيكيا» تدخل سوق «المستعمل المجدد»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «إيكيا» تدخل سوق «المستعمل المجدد» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم «إيكيا»، هذا العام، افتتاح أول متاجرها المخصصة لبيع قطع الأثاث المستعملة المجددة في السويد، كما أعلنت المجموعة الساعية إلى تحويل نموذج عملها إلى اقتصاد التدوير بحلول 2030.
وسيفتح المتجر أبوابه في أول مركز تجاري مخصص للسلع المستخدمة في العالم، والذي يحمل اسم «ريتونا»، ويقع في مدينة إسكيلستونا. وكانت المجموعة السويدية قد أعلنت أنها ستبدأ تأجير وإعادة تدوير قطع الأثاث التي تنتجها، في مختلف أنحاء العالم، في بادرة ترمي إلى الرد على الاتهامات الموجهة إليها بالتشجيع على الاستهلاك المفرط والهدر بفعل تصنيعها منتجات بأسعار ميسرة، ويمكن للزبائن تركيبها بأنفسهم.
وقال مدير التنمية المستدامة لدى «إيكيا» في السويد، يوناس كارليهيد: «إذا أردنا بلوغ أهدافنا للتنمية المستدامة، فعلينا إعادة النظر في مفاهيمنا، واختبار أفكار على أرض الواقع». وتسعى المجموعة السويدية إلى خفض بصمتها البيئية الإجمالية بنسبة 70%، في المعدل، عن كل منتج بحلول 2030.
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