الامارات | 3 حيتان حدباء تضلّ مسارها وتصل إلى نهر بأستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حيتان حدباء تضلّ مسارها وتصل إلى نهر بأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضلّت ثلاثة حيتان حدباء، وهو نوع من الحيتان يتّجه عادة إلى أنتركتيكا في هذه الفترة من السنة، مسارها، فانتهى بها المطاف في نهر تنتشر فيه التماسيح في شمال أستراليا.

ويعتقد العلماء أن اثنين من الحيتان شوهدا أولاً في نهر أليغايتر ريفر الشرقي في متنزه كاكادو الوطني في فترة سابقة، رجعا إلى البحر، بحسب ما كشفت عنه إدارة المتنزه.

ومازالت السلطات تراقب حوتاً - على الأقل - رصد في النهر، أمس، بحسب ما أفاد فيتش مويل، أحد المسؤولين في المتنزه.

وكشف مويل أن «الفرضية الأكثر ترجيحاً هي أن الحيتان كانت تعود إلى الجنوب وضلت مسارها»، مشيراً إلى أنه «من الصعب معرفة إن كان هناك حوت واحد أو حوتان»، لاسيما أن المياه البنية اللون تصعب التعرف إلى الحيوان».

وليست هذه المرة الأولى التي ترصد فيها حيتان خارج ساحل الإقليم الشمالي في أستراليا، لكنها المرة الأولى التي يعثر فيها، بحسب ما يُعتقد، على هذه الثدييات في أحد الأنهر المدارية في هذه المحمية الطبيعية الكبيرة المدرجة في قائمة التراث العالمي، حسب مويل.

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وفرضت سلطات المتنزه حظراً جزئياً في المنطقة لحماية ركاب الزوارق الذين ليسوا على دراية بالمجريات والحيتان، إن كانت لاتزال موجودة، علماً بأن طول الحوت قد يصل إلى 16 متراً، ووزنه قد يبلغ 30 طناً.

ولا تشكل تماسيح المياه المالحة بذاتها خطراً على الحيتان نظراً لحجمها، لكن المشكلة هي - وفق مويل - أن يعلق الحوت في منطقة نائية يصعب الوصول إليها لإنقاذه.

وقال المسؤول «جل ما نريده هو أن تقلنا مروحية غداً ونلوح لها وداعاً».

سلطات المتنزه فرضت حظراً جزئياً في المنطقة لحماية ركاب الزوارق الذين ليسوا على دراية بالحيتان.

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