الامارات | «العويس» تنظم ملتقى «حبيب الصايغ.. سيرة الحداثة والتجديد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «العويس» تنظم ملتقى «حبيب الصايغ.. سيرة الحداثة والتجديد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ملتقى افتراضياً عن «الشاعر الراحل حبيب الصايغ.. سيرة الحداثة والتجديد»، يومي الأربعاء والخميس 16 و17 الجاري، الساعة السابعة مساء عبر منصة «زووم»، ويتم بث جلسات الملتقى من خلال صفحة مؤسسة العويس الثقافية على «فيس بوك».

ويشارك في الندوة نخبة من الشعراء والنقاد والكتاب والمثقفين، بأوراق عمل وشهادات وقراءات من شعر الشاعر الراحل، الذي مرت الذكرى السنوية الأولى لرحيله في 20 من أغسطس الماضي، كما يُعرض خلال الملتقى فيلم بعنوان: «وهج الشعر والحياة»، عن مسيرة الراحل الشعرية والإعلامية.

ويفتتح الملتقى، يوم الأربعاء المقبل، الدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بكلمة ترحيبية، يليها عرض لفيلم وثائقي عن الشاعر الراحل ثم تبدأ الندوات، حيث تشارك د. مريم الهاشمي بورقة عنوانها: «صناعة الذات الشعرية عند حبيب الصايغ»، تليها ورقة سامح كعوش بعنوان: «رثاء الأمكنة ثراء الرؤى: جدل الكائن والمكان في نص حبيب الصايغ» ويشارك د. محمد عبدالقادر سبيل بقراءة نقدية (استهلاك المستقبل.. غربة حبيب الصايغ المضاعفة)، وفي ختام اليوم الأول يقدم سعيد الصقلاوي شهادة شخصية عن حبيب الصايغ، ويدير جلسات اليوم الأول إبراهيم الهاشمي. ويفتتح ثاني أيام الملتقى د. سمر روحي الفيصل ببحث عنوانه (نثر الصّايغ.. قراءة في المقالات)، بعدها يقدم د. خالد عمر بن ققه إضاءة تحت عنوان: (حبيب الصايغ.. الإعلامي المخترق والشاعر المحترق)، كما يقدم د. خليفة ياسين بن عربي ورقة بعنوان (ثنائيّة الذات والمكان في شعر حبيب الصايغ.. قراءة في نصوص «قصائد عن البحرين»)، ويقدم أحمد الشهاوي مداخلة تحت عنوان: (حبيب الصايغ: سيرة الشَّاعر في نصِّهِ)، تليها شهادة يقدمها يوسف أبولوز، ويختتم الملتقى بقراءات شعرية من شعر حبيب الصايغ يقدمها محمود نور، وتدير جلسات اليوم الثاني الدكتورة بروين حبيب. كما أنتجت مؤسسة سلطان بن علي العويس فيلماً وثائقياً، مدته خمس دقائق عن الشاعر الراحل حبيب الصايغ (1955 ـ 2019)، يستعرض بعضاً من سيرته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news