الامارات | 100 «اسكتش» نادر في «غاليري بهلر»

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 «اسكتش» نادر في «غاليري بهلر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمعرض فني، يضم 100 اسكتش نادر لـ20 فناناً من كبار الفنانين في تاريخ الفن التشكيلي المصري، تحت عنوان: «اسكتش»؛ عاود «غاليري بهلر»، في قلب العاصمة المصرية القاهرة، نشاطه الفني أمس.

وستستمر فعاليات المعرض حتى 20 سبتمبر الجاري، حسب رئيس الغاليري، سامح سعيد، مضيفاً أن المعرض يشتمل على اسكتشات للفنانين: سيف وانلي، وأدهم وانلي، وصلاح طاهر، ومحمد ناجي، وجورج بهجوري، وعفت ناجي، وعصمت داوستاشي، محمود موسى، وعزت إبراهيم، ورضا عبدالسلام، وممدوح عمار، وإكرام عمر، وعبدالفتاح البدري، وأحمد الجنايني، وآخرين.

وذكر أن المعرض يعد الأول بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يعطي إشارة إيجابية تثبت استمرارية الفن وبقاء المعارض.

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