الامارات | السويد تشجّع المشروعات الخضراء بضمانات ائتمانية

شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تشجّع المشروعات الخضراء بضمانات ائتمانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترحت حكومة السويد، في مشروع ميزانيتها الجديدة، أن تكون مشروعات الاستثمار الصديقة للبيئة، مؤهلة للحصول على ضمانات ائتمانية حكومية.

وقالت الحكومة إن المقترح القائم على اتفاق بين الحكومة وحلفائها في الميزانية «يرمي إلى تمكين المزيد من مشروعات الاستثمار الصناعي، في السويد، من الإسهام في تحقيق أهداف منظومة البيئة، وإطار عمل سياسة المناخ». وستقيّم الضمانات الائتمانية على أساس قواعد محايدة تكنولوجياً، ويتم إصدارها لسنوات عدة، تبدأ من النصف الأول من 2021. وفي العام نفسه، سترقى الضمانات المالية إلى حد أقصى يبلغ 10 مليارات كرونه (1.14 مليار دولار).

وبالنسبة إلى 2022، فسيُقدر إطار الضمانات بـ15 مليار كرونه، ولـ2023 سيبلغ 25 مليار كرونه.

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