صور.. رضوى الشربيني تثير الجدل مجددا: ألبسوا أحمر.. بيخافوا منه

علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة جديدة إلى الفتيات، من خلال أحدث جلسة تصوير لها، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتبت "الشربيني": "ألبسوا أحمر.. بيخافوا منه"، مرفقة "أيموشن" ضاحك، وصورتين لها بفستان أسود متوسط الطول، الذي تميز بأنه بأكمام طويلة وغير منقوش، فضلا عن أنه مزين بزرائر ذهبية، مع تسريحة شعر إنسيابية.

رواد "فيس بوك" لـ رضوى الشربيني: ده لون الست الجريئة

خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حقق ما يتجاوز الـ100 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنيقة ومتألقة"، و"من غير الأحمر أنتم تخوفوا بلد"، و"ده لون الست الجريئة القوية".

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رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب الحجاب

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، أثارت حالة من الجدل، بعد توجيهها رسالة لإحدى الفتيات تُفكر في نزع الحجاب عقب سنوات من ارتدائه، خلال إحدى حلقاتها ببرنامجها "هي وبس" المُذاع على فضائية cbc سفرة، قائلة : "إوعي تقلعي الحجاب، المحجبة أحسن مني وأحسن من اللي مش محجبة 100 ألف مرة".

وتابعت: "المحجبة أحسن عند ربنا من غيرها، لأن اللي مش محجبة شيطانها أشد منها، فمتخليش شيطانها يأثر عليكي وتخلعيه".