"كيان" وشها حلو على محمد صلاح: "حقق أرقام قياسية وجاب هاتريك"

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أرقام قياسية حققها جناح نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال مباراته اليوم، أمام نادي ليدز يونايتد، على ملعب أنفيلد، خلال الجولة الافتتاحية بمسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، عقب أشهر من ولادته طفلته الثانية "كيان"، مع جعل جماهيره يلقبون ابنته بـ"وش السعد" على أبيها، الذي ازداد تألقه وبطولاته منذ ولادتها.

إنجازات محمد صلاح أمام ليدز يونايتد

"الفرعون المصري" نجح في تسجيل 3 أهداف من خلال طريق ركلتي جزاء وهدف صاروخي، مقتنصا لقب أول هاتريك في الموسم الحالي، وبذلك يصبح "صلاح" ثاني لاعب أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل 3 أهداف في مسابقة البريميرليج، حيث يسبقه النيجيري ياكوبو، والذي أحرز 4 أهداف في افتتاحية البريميرليج.

لم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، حيث داخل "صلاح" التاريخ الرياضي، كأول لاعب من ليفربول يسجل هاتريك في الجولة الأولى بالدوري منذ هاتريك جون ألدريدج في تشارلتون موسم 1988-89.

بمجرد انتهاء المباراة، دُونت العديد من التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي التي هنأت "مو صلاح" على تألقه، من بينها: "كيان وش الخير والسعد كله عليك"، و"فخر العرب رجع لمستواه تاني، واضح إن كيان قدمها سعد وهنا".

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الظهول الأول لكيان محمد صلاح في ملعب الأنفيلد

كان الظهور الأول للطفة "كيان" في مدرجات ملعب أنفيلد خلال مراسم التتويج بالدوري الإنجليزي.

وبحسب اللقطات التي رصدت زوجة اللاعب، ظهرت زوجة "الفرعون" المصري، داخل المدرجات ومعها ابنتهما مكة، كما حضرت مرام شقيقتها، ونجلة صلاح الصغرى "كيان"، في لقطة سريعة، حيث لم يتسنى لهما المشاركة في الاحتفالات داخل الملعب، وفقا للبروتوكول الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي.

ولادة كيان محمد صلاح

في فبراير الماضي، احتفل جناح نادي ليفربول الإنجليزي بولادة ابنته الثانية التي سماها "كيان"، بعد مرور 5 سنوات على ولادة ابنته "مكة".

وكشف محمد إسكندر، زوج شقيقة، ماجي زوجة محمد صلاح، كواليس اختيار اسم مولودة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي الجديدة، موضحا أنه تم باتفاق بين الوالدين، قائلا لـ"الوطن"، إن صلاح وزوجته ماجي اتفقوا على اختيار ذلك الاسم لمولودتهم الجديدة، قائلا: "بيفكروا في اسم فعجبهم كيان، مجرد إعجاب بالاسم فقط، لو أي حد غير صلاح كان سمى الاسم مكنتش هتبقى مشكلة".