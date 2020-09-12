"الستات ما يعرفوش يكدبوا" تناقش موضوع تدخل الجدات في تربية الأبناء

أخبار من الوطن نيوز

ناقش برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبدالغني، موضوع تدخلات الجدات في تربية الأبناء.

قالت علا العشري، إنها ترفض تدخل الجدات في حياة أحفادهم، ويجب على الأبناء تربية أولادهم لأن هذا حق لهم، "أنا مقررة أن ولادي يخرجوا كل يوم النادي حتى لو بكرة امتحان، ودي كانت حياتي زمان، حتى ممكن نحل الواجب المدرسي بسرعة عشان ينزلوا، عاوزاهم يعيشوا حياتهم"

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وأضافت ماجدة نخلة أن قررت منذ زواج ابنها عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وإذا احتاج لحاجة ما يرجع لها "أنا صاحبت مراتات أولادي وبعتبرهم بناتي، خاصة أني كنت مصاحبة أولادي".

وأشارت حنان أبو العلا إن أولادها يطلبونه منها أحيانا التدخل لنصح أحفادها، لافتة إلى ان الأبناء يواجهون ضغوط الحياة وعندما يزورونها تتفرغ معهم وتملئ الفراغ الذي حدث في المنزل، مثل قراءة الكتب، "كل مرة بيجوا عندي بنقر اسوا صفحتين وأفهمها لهم"، مؤكدة أن أحفادها يتقبلون منها النصيحة.

وأضافت سامية الشرقاوي أن لديها 5 أحفاد "عايشين معايا" ومن الطبيعي تدخلها في حياتهم ولكن بحدود، "التربية دلوقتي اختلفت خالص، بناتي متربين حاجة وأحفادي متربين خالص، وبكافح لتربيتهم، علطول كلام وتوعية، ودايما عيني عليهم لما يسمكوا الموبايلات".