6 مشكلات صحية تشير إليها معدتك.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد يشير ألم المعدة في بعض الأحيان إلى وجود مشكلة صحية ما في جسم الإنسان، لذلك يجب الانتباه جيدا إلى هذه الآلام لمعرفة أسبابها لتلقي العلاج المناسب.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز المشكلات الصحية التي تشير إليها معدتك.

1- إذا كنت تعاني من ألم في الجزء العلوي من البطن:

عادة ما تكون علامة على زيادة الغازات، ويمكن أيضا أن يكون نتيجة تناول الطعام بسرعة كبيرة، لذا إذا كنت تعاني من هذا النوع من آلام البطن، فقد يكون من المفيد التوقف عن تناول الأطعمة مثل الصودا ومنتجات الألبان.

2- إذا كنت تعاني من آلام أسفل الصدر:

من المحتمل أنك تعاني من حرقة في المعدة، حيث تتميز هذه الحالة عادة بنوع من الألم في أسفل الصدر، لذا يجب تجنب تناول الأطعمة الحارة والقهوة والكحول.

3- إذا كنت تعاني من آلام الجانب الأيمن السفلي:

إن الألم الحاد في الجانب الأيمن السفلي من البطن يشير إلى التهاب الزائدة الدودية، وعادة ما يصاحب هذا الألم غثيان وقيء ودوخة، لذا إذا كنت تعاني من هذا النوع من الألم، فمن المهم استشارة الطبيب فورا.

4- إذا كنت تعاني من عسر الهضم:

من أحد مشاكل المعدة الشائعة التي يصاب بها العديد من الأشخاص، وتتراوح أسبابه من حميدة إلى خطيرة، ويمكن أن يكون سبب عسر الهضم هو الإفراط في تناول الطعام أو القلق أو التدخين أو تناول الأطعمة الدهنية.

ويمكن أن يشير عسر الهضم أيضا إلى سرطان المعدة أو القرحة أو متلازمة القولون العصبي أو التهاب البنكرياس المزمن، وهذه الحالات تتطلب استشارة الطبيب فورا، لذلك من الأفضل لتجنب الإصابة بعسر الهضم تناول وجبات صغيرة وتجنب الأطعمة الدهنية أو استخدام مضادات الحموضة.

5- إذا كان لديك انتفاخ:

انتفاخ البطن هو أحد أكثر الحالات شيوعا التي تحث المرضى على زيارة أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، ويعتبر الإمساك عامل مساهم شائع للانتفاخ، بالإضافة إلى أن النظام الغذائي للشخص هو أيضا سبب شائع آخر للانتفاخ، وبعض الأطعمة خاصة منتجات الألبان، يمكن أن تسبب الانتفاخ والغازات.

6- إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي:

تعد متلازمة القولون العصبي من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعا، وتتمثل أعرضها في الإسهال أو آلام في البطن، ولكن يمكن لمرضى القولون العصبي أن يخففوا من الشعور بعدم الراحة والتوتر من خلال اتباع نظام غذائي غني بالألياف وممارسة عادات نوم جيدة وممارسة الرياضة بانتظام.

متى يستلزم زيارة الطبيب؟

يعد ألم المعدة من أحد الأعراض التي لا يجب تجاهلها مطلقا، وإذا تفاقم الألم في أي منطقة من معدتك أو استمر لفترة طويلة من الوقت، فمن الضروري أن تذهب إلى الطبيب المتخصص أو المستشفى لتلقي العلاج المناسب.