محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: تعد الكمامة أحد أهم طرق الوقاية من الإصابة بعدوى كوفيد 19، ومع عودة الدارسة، فمن المهم توعية الأطفال بأهمية ارتدائها لتقليل فرص الإصابة، ولكنها قد تسبب للأطفال بعض المشاكل لذا فهناك مجموعة من الضوابط الواجب توافرها. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر لحمايتهم من كورونا.. ضوابط لارتداء الأطفال الكمامات مع عودة الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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