دليلك للتعرف على أنواع اللحوم والقطعيات والأطباق المناسبة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ترغب ربات المنزل في فهم اختيار نوعية وقطعية اللحم المناسبة عند إعداد طبق معين، نظرا لأن ذلك يساعدها في طهيها بالطريقة الصحيحة.

وفي هذا الصدد يستعرض "الخليج 365" أنواع اللحوم والقطعيات المختلفة منها، حسب ما جاء بموقعي "delishably" و"mychicagosteak".

أنواع اللحوم من خلال القطعية:

1- لحم الصدر:

أو الإنتركوت كما يلقبه الجزارين، وهو الجزء الموجود في الثدي أو الجزء السفلي من البقرة، مثل الساق، ويحتوي على الكثير من الأنسجة الضامة ولكن قد يكون لحم الصدر قاسيا جدا (غير لين) ما لم يتم طهيه بشكل صحيح.

ويصلح لأطباق البفتيك والستيك، ولكن من خلال تقطيعه أرق سمكا، ويمكن إعداده عن طريق الشوي والتحمير.

2- لحم الرقبة:

يتميز بأنه من اللحوم غير اللينة، بالإضاف إلى أنه غير مناسب للشوي، ولكن يمكن إعداده عن طريق السلق، أو الفرم لإعداد الكفتة.

3- الضلوع:

يعتبر الضلع من أفخر قطع الأبقار، ويتميز بأنه من اللحوم اللينة ونكهته جيدة، ومن الأفضل طهي قطع الضلع على نار شديدة ولفترات طويلة من الزمن، ويمكن إعداده عن طريق الشوي أيضا.

4- الموزة:

يتميز لحمها بأنه لينا ولكن يحتوي على نسبة عالية من العروق والغضاريف، ويحتاج وقتا طويلا للطهي. ويمكن طهيه عن طريق السلق أو الشوي، أو من خلال الفرم لإعداد للكفتة.

5- عرق الفليتو:

من أطرى أنواع اللحوم ويمكن إعداده عن طريق التحمير في الفرن أو على النار، نظرا لأنه سريع النضج.

6- لحم البطن:

تعد من أفضل اللحوم، نظرا لأنها قليلة الدهون ورقيقة السمك وسهلة الطهي وسريعة النضج، ويمكن إعدادها مسلوقة أو مشوية.

7- لحم الفخذ:

يمكنك إعداده بالكامل في الفرن من خلال تتبيله أو مع الخضار، ويعتبر وجه الفخذ مناسب لإعداد البفتيك، وظهر الفخذ مناسب للسلق أو مفروم.