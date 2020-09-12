"ازاي تختاري الرجل المناسب".. 15 نصيحة تكشف لكِ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تجد كل فتاة صعوبة في اختيار الرجل المناسب، الذي سيكمل معها حياتها، خاصة أن الاختيار الخاطئ قد يمثل أكبر تجربة فاشلة تؤثر عليكِ لاحقاً، خاصة إذا تطور الأمر إلى علاقة الزواج.

لذلك يستعرض "الخليج 365"، عدة نصائح تساعد كل فتاة على اختيار الرجل المناسب، وفقا لطبيبة نفسية بجامعة أكسفورد البريطانية، وموقع "Good housekeeping".

قدم الإعلامي أحمد باندي، مقدم برنامج "التجربة" على قناة الحدث اليوم، 11 نصيحة للفتاة لاختيار الرجل المناسب وفقا لـ"لين أوبردين" طبيبة نفسية بجامعة أكسفورد البريطانية.

1- لا تختاري بدافع الخوف

لا تختاري أي شخص لمجرد الخوف من مصطلح "العنوسة"، لأن هذا الأمر خطأ تماما، الجواز قد يأتي في أي سن، دافع الخوف يدفعك لمشاكل أكبر.

2- اختبار العلاقة

يجب وضع الرجل تحت الاختبار أكثر من مرة للحكم على شخصيته، هل يفعل ذلك لمجرد "حلاوة البدايات"، أم أن هذه هي طبيعته بالفعل.

3- اختاري من تتعاملي معه بعفوية

يجب عليك اختيار شخص تتعاملي معه بعفوية وبشخصيتك الحقيقية، حتى لا تتعبي ذهنك في التفكير عند الحديث معه، أو تصطنعي شخصية أخرى.

4- مواصفات فتى الأحلام

لا تبحثى عن مواصفات فتى الأحلام بنسبة 100%، لأن هذا الأمر من الصعب إيجاده، بل اختاري من يناسبك بنسبة أكبر من 50% من طموحاتك ومما تتمنيه.

5- متلازمة "إصلاح الشريك"

لا تختاري شخصا سيتسبب في العديد من المشاكل لك، بحجة أنك تستطيعي إصلاحه بشكل كامل، لأنك لن تنجحي في هذا الأمر، فعليك اختيار شخص متوافق مع شخصيتك.

6- الحكم على الشخص لمجرد الـ"ستايل"

لا تحكمي على الشخص الذي يريد الارتباط بك لمجرد الـ"ستايل"، تعرفي في البداية على طبيعة شخصيته وامنحيه فرصة إذا كان مناسبا، لأنه قد يكون أكثر شخص متوافق معك.

7- لا للتنازلات

لا للتنازلات في بداية العلاقة، لمجرد أن شريك حياتي المستقبلي مناسب، لأن ذلك سيؤدي إلى أزمات مستقبلية كبيرة.

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8- اختيار شخص قادر على إسعادك

يجب اختيار شخص قادر على إسعادك، فالحياة مليئة بالضغوطات بما يكفي .

9- اختبار "الحديث الشخصي"

ما يعني عندما تتحدثا سويا بمفردكما، عليك مراقبة كل تصرفاته كي تستطيعي الحكم عليه بطريقة صحيحة.

10- انتبهي جيدا لحديثه

الشخص يوجه عدة رسائل لشريكته في بداية العلاقة، لأنه ينقل لك عيوبه بطريقة ما غير مباشرة، أو يكشف تفكيره مستقبليا، لذلك عليه الإنصات لحديثه جيدا.

هناك 5 علامات، تكشف لك اختيارك الصحيح لشريكك، وفقا لـ" Good housekeeping".

11- يشعر بالفخر تجاهك

شريكك المناسب دائما ما يفخر بنجاحكِ، فإذا حصلت على ترقية في عملكِ أو حققت نجاحات جديدة في حياتك، يكون أول من يخبر الجميع.

12- يتقبل كل صفاتك

لا يغضب من تصرفاتك التي تفعليها دون قصد، لأنه يعلم أنها جزء من شخصيتك، كغضبك السريع على سبيل المثال.

13- ما زال يغازلك

حتى ولو كنتِ معه منذ فترة قصيرة، يرسل لكِ كلمة ليعبر عن افتقاده وحبه لكِ.

14- يحب أسرتك

الحب الحقيقي يجعل الشريك يتقرب إلى كل من يحيط بحبيبه، لاسيما أسرته، فإذا حاول زوجكِ التقرب لعائلتكِ، تأكدي أنكِ اخترت رجلاً يناسبك.

15- يبحث عن راحتك

رغم مرور وقت كبير على علاقتكما سواء خطوبة أو زواج، ستجدينه حريصا على راحتكِ.