للوقاية من كورونا.. وجبات مفيدة لتقوية مناعة الطفل أثناء اليوم الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

يختلف العام الدراسي المقبل عن غيره من الأعوام الدراسية السابقة لأنه يتزامن مع جائحة كوفيد 19 التي تغزو العالم، والمخاوف من موجة ثانية جديدة من الفيروس قد تكون أشرس من الحالية، وبالتالي تتبلور أهمية حماية الأطفال من العدوى.

وتعتمد حماية الأطفال من العدوى في المقام الأول على مناعتهم التي تتأثر بالتغذية، وهناك قائمة واجب الالتزام بها.

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