"دعاء" تطلب الخلع من "شهريار الكيت كات".. تزوج عليها عرفيا 7 مرات

علاقات و مجتمع

بعد زواج دام 4 سنوات وأسفر عن إنجاب طفلة عمرها سنتين، قررت "دعاء.ك" الخلع من "شهريار الكيت كات" والذي لم يكتف بالزواج السري على زوجته لمرة أو مرتين، بل إنه تزوج 7 مرات عرفيًا، وكان يقضي مع كل زوجة 4 أشهر، فيما تعاني زوجته من الإهمال والعصبية وأحيانا الاعتداء عليها.

وقالت "دعاء"، 33 عامًا، تفاصيل دعواها داخل محكمة الأسرة بالكيت كات، فوجئت بعد مرور 4 سنوات على زواجهما، زواجه بعقود عرفية، "سنين بيخوني وأنا معرفش واتجوز عليا بدل المرة 7".

شكوك كثيرة ذكرتها داخل دعواها التي قدمتها بعد مرور السنة الأولى على زواجهما، ولكنها لم تتوقع زواجه أكثر من مرة، "حياتنا مع بعض بقت مستحيلة بعد السنة الأولى من الجواز، خناقات مستمرة ويخرج ميرجعش غير آخر الليل وأنا استحملت علشان بنتي اللي عمرها سنتين".

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القلق المستمر من أفعال زوجها جعلتها تحاول التأكد من شكوكها المستمرة، "حاولت التأكد من الشكوك اللي جوايا وفتحت خزنة مكتبه لقيت فيها 7 عقود جواز عرفي".

صدمة عجزت السيدة الثلاثينية عن وصفها وتحولت مشاعر الحب داخلها إلى مشاعر كره ورغبة في الانتقام من زوجها.

التزمت الزوجة الصمت عدة أشهر ورفضت الإفصاح عن السر الذي اكتشفته حتى تمكنت من التواصل مع زوجات زوجها السبعة.

"كل قصة انتهت بتقطيع الورقة"، هذا ما اكتشفته الزوجة بعد الحديث مع زوجات زوجها، "كل واحدة اتجوزها 4 أشهر وطلقها، أكتر واحدة كانت 6 أشهر، والله أعلم الدور الجاي كان على مين".

طلب الطلاق كان الحل الوحيد للتخلص من حياتها مع زوجها، ومع استمرار طلب الطلاق كان الرفض هو الرد الدائم الذي تستقبله، ومع لجوء الزوج للضرب كوسيلة لترهيب زوجته ورجوعها عن طلب الطلاق، كان الخلع الطريق الذي سلكته حتى تتخلص من حياتها مع زوجها الذي وصفته بـ "خائن".