صور.. دينا الشربيني بإطلالة "كاجوال" في أحدث ظهور لها مع عمرو دياب

لايف ستايل

إطلالة كاجوال، لفتت بها الفنانة دينا الشربيني الأنظار، في أحدث صورة لها تجمعها بالنجم عمرو دياب، التي تداولتها صفحات "محبي دينا الشربيني" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الفنانة ظهرت بـ"توب" بني اللون، يظهر "تاتو" تضعه في ذراعها الأيمن، المزين بأساور ذهبية اللون، فضلا عن ارتدائها بنطلون جينز أزرق، وتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات، بينما أطل "الهضبة" بـ"تيشرت" أسود غير منقوش وبنطلون قاتم اللون، خلال جلوسهما مع صديقين.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملكة جمال"، و"التاتو حلو أوي"، و"الهضبة وشه منور من كتر الحب".

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يشار إلى أنه مئات الآلاف من المشاهدات، حصدها فيديو كليب "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب، الذي تضمن ظهور الفنانة دينا الشربيني كموديل، وسط إعجاب بقصة الحب بين الثنائي، وشعور جمهور "الهضبة" بظهور الممثلة أكثر منه خلال الأغنية الجديدة المصورة.

طرح النجم الكبير عمرو دياب، كليب أغنيته "أماكن السهر" الذي انتهى من تصويره منذ فترة في الساحل الشمالي، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة، ومختلف المدن المصرية حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.