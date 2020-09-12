سعر آخر إطلالات ياسمين صبري "تجاوزت 20 ألف جنيه"

لايف ستايل

لفتت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة لها تظهر خلالها رشاقتها.

وظهرت "ياسمين"، ببلوزة فاتحة اللون غير منقوشة وفضفاضة، مع "جيب" بيضاء متوسطة الطول، مزينة بعدة زرائر ذهبية.

Advertisements

وبالبحث عن تفاصيل إطلالة الفنانة، جاءت الجيبة القصيرة من دار الأزياء العالمية BALMAIN ، حيث بلغ سعرها 3977 ريال سعودي، بما يعادل 16.700 جنيه مصري.

وجاءت البلوزة من علامة Max Mara حيث بلغ سعرها 325 دولار، بما يعادل 5120 جنيه.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ160 ألف تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات، أبرزها: "زي القمر"، و"اللبس ده بيأكد أنك مستحيل تكوني حامل"، و"مش لازم تعملي السيشن دي علشان تورينا إنك أستريت أستومك ومش حامل".