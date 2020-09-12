لايف ستايل

إطلالة غير تقليدية ظهرت بها الفنانة مي سليم، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شاركت بها متابعيها. وظهرت "مي" وهي مرتدية ملابس غجرية باللون الرمادي، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها. Advertisements وتفاعل معها متابعيها في التعليقات، منهم شقيقتها الفنانة ميس حمدان: "حلوة يا بطوط"، بينما جاءت تعليقات المتابعين: "شبه هركليز"، "اللبس دا مبيجرحش"، "الأميرة الجملية". كانت آخر أعمال الفنانة مي سليم مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وهو من بطولة داليا مصطفي، إياد نصار، وإنجي المقدم، وإدوارد.

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كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم بملابس غجرية.. وشقيقتها تعلق: "حلوة يا بطوط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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