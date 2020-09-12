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علاقات و مجتمع
20 صورة جديدة، من حفل زفاف مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، على عروسه التي تُدعى "زوزو"، نشرها المصور علي عبدالجليل، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وسط تفاعل واسع من محبي الفنان الشعبي.
تفاصيل إطلالة العروسين
الصور تضمنت ظهور العريس بإطلالتين، إحداهما ببدلة مكونة من سُترة بيضاء مزينة بنقوش و"سديري" ورابطة عنق "بابيون"، وقميص أبيض وبنطلون أسود، كما ارتدى بدلة سوداء غير منقوشة مزينة بسلسلة فضية.
العروس تجملت بفستان أبيض فضفاض، بأكمام شفافة من الجوبير، وبموديل الأوف شولدر، من توقيع مصمم الأزياء إسلام سعد، المسؤول أيضًا عن إطلالة المطرب الشعبي حمو بيكا.
المواد المصورة تضمنت لقطات من تفاعل "بيكا" مع الأغاني بالرقص والغناء والتصفيق، فضلا عن لقطات رومانسية جمعت العروسين.
وأحيا المطرب الشعبي محمود الليثي حفل الزفاف، مرتديا بدلة "موردن" مع سلسة ذهبية كبيرة الحجم حول العنق.
تفاصيل لوك العروسة
كشف أحد المسؤولين بصالون، خبيرة التجميل "مي آدم"، يُدعى "محمد"، كواليس اللوك التي ظهرت به "زوزو" زوجة المغني الشعبي حمو بيكا، خلال حفل الزفاف، الذي جاء بتوقيع "مي آدم" خبيرة التجميل.
وقال "محمد" خلال حديثه لـ"هُن": "عروسة حمو متواضعة جدًا، وعملت كل حاجة هنا، فضلت أسبوع في تجهيزات زي الحمام المغربي، وحمام تونسي، وورد، ومن بعدها بدأت جلسات الجاكوزي، وتنضيف بشرة".
وتابع: "بعد ده كله، قررت تغير لون شعرها للون الأرجان، واختارت التسريحة اللي حابة تظهر بيها، وكمان اللوك، بتاع المكياج، والباديكير والاكلريك، اللي كله اتعمل بأيد مي آدم".
وعن يوم الزفاف، أكد "محمد"، أن لوك المكياج استغرق بين ساعة إلا ربع حتى ساعة ونصف، حتى ظهرت في النهاية بتلك الإطلالة.
واحتفل مغني المهرجانات، حمو بيكا، مساء أمس، بزفافه على فتاة تُدعى "زوزو"، وأطل العروسين بإطلالتين مختلفتين خلال الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 صورة جديدة من حفل زفاف حمو بيكا و"زوزو": "العريس طاير من الفرحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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