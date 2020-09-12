بعد تصدرها التريند.. 3 زيجات و4 أبناء للفنانة نيللي كريم

علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة نيللي كريم تريند مؤشر البحث جوجل، بعد حلقة أول أمس مع الإعلامية منى الشاذلي، برنامج "معكم" على سي بي سي، وذلك بعدما فاجأت النجمة نيللي كريم المشاهدين الرقص بالطريقة "البدوية" على طبلة الفنان أبو سريع الذي شاركها في بطولة مسلسل "بـ 100 وش" الذي عرض في رمضان الماضي.

خطوبة نيللي كريم من رجل الأعمال عمر إسلام

ومنذ عدة أشهر أعلنت الفنانة نيللي كريم خطبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، وهو الزوج الثالث للفنانة، ولديها أربعة أولاد وبنات من زيجاتها الماضية.

وعمر إسلام هو صديق مقرب من الهضبة عمرو دياب وتجمعهما صداقة عائلية منذ سنوات طويلة، وكانت العلاقة تتخطاهما لعلاقة صداقة أكبر بين زوجة الهضبة السابقة زينة عاشور وزوجة عمر السابقة.

زيجات الفنانة نيللي كريم

وقبل تلك الزيجة تزوجت الفنانة نيللي كريم وأنجبت أربعة أبناء.

ويرصد "هن" زيجات الفنانة من قبل.

المرة الأولى.. بدون علم الأهل

كانت التجربة الأولى للفنانة نيللي كريم، وهي قاصر بعمر 16 عاما، حيث تزوجت بدون علم والدتها التي كانت تتولى مسؤوليتها حينها، بحسب حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة: "حطيتها قدام الأمر الواقع فلطمت".

وأنجبت "نيللي" من زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

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زواجها من هاني أبو النجا.. استمر 11 سنة

في 2004، أعلنت نيللي زواجها من خبير التغذية، هاني أبو النجا، الزيجة التي استمرت إلى ما يقرب من 11 عاماً أنجبا خلالهما طفلتين وهما سيليا وكندة، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015، ولم يتوقف الأمر هنا حتى تبادل الثنائي الاتهامات بشكل غير مباشر.

إعلان الانفصال

وأعلنت النجمة نيللي كريم، طلاقها في لقاء لها مع برنامج "ET بالعربي"، بعدما ردت على سؤال حول حقيقة طلاقها من زوجها خبير التغذية دكتور هاني أبو النجا بـ3 كلمات قائلة: "أنا امرأة حرة"، الأمر الذي دفع هاني أبو النجا لكتابة تدوينة: "نعم انفصلت عن أم الأولاد حديثاً.. وأتمنى لها كل التوفيق في حياتها المهنية والشخصية.. الارتباط دام 11 عاما 2004 - 2015".

وفي 2018 توترت العلاقة بين الثنائي، حيث اتهم "هاني" نيللي بسوء علاقتهما، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب "هاني": "يا ستي عدى 5 سنين واستحملتك ومعندكش وقت لعيالك وعايشة حياتك، حلي عني بقى ورغم كدة ماسك لساني طول الوقت.. انصرفي الله يكرمك".

وأضاف: "والله لو حضرتك فهمتي احترامي لعشرة سنين ضعف، والله ممكن أعمل زيك ومش هتعرف تصدق نفسك.. حل عني يا عّم خليك في حالك".

وأوضح: "هو حضرتك إزاي متخيلة إني علشان أب محترم أني اسكتلك هو حضرتك نسيا إنك أم.. معلش عارف إنك مش فاكرة.. بس تاني وتالت حلي عني.. معلش يا أصدقائي فاض الكيل".

وتابع: "والله زي ما في أب وحش في أم.. حلي عني".

الأمر الذي أرجعه البعض إلى أنه يتحدث عن الفنانة نيللي كريم، إلا أنها لم تعقب على الأمر.