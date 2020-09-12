فيديو.. والدة حمو بيكا تهنئ نجلها بوصلة رقص "بالعباءة" في حفل زفافه

علاقات و مجتمع

شارك مصمم الأزياء، إسلام سعد، المسؤول عن إطلالتي مطرب المهرجانات حمو بيكا، وزوجته، عدة مقاطع مصورة من حفل الزفاف.

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وأظهرت إحدى المقاطع، والدة مطرب المهرجانات وهي تهنئ الأخير بوصلة رقص، ظهرت من خلالها على طبيعتها بدون تكلف، حيث بدت الأم بعباءة سوداء لامعة، مع حجاب ستان بلون المارون.

كما نشر المصمم عدة مقطاطع أخرى، ترصد مشاركة مطرب المهرجانات عروسته بالرقص، وسط حضور كثيف من المعازيم.

واحتفل مغني المهرجانات، حمو بيكا، منذ أيام قليلة، بزفافه على فتاة تُدعى "زوزو"، وأطل العروسين بإطلالتين مختلفتين خلال الحفل.