أبرز الإطلالات الصيفية من بيلا حديد اختاري منها ما يناسبك

تعتمد عارضة الأزياء إيزابيلا خير حديد، المعروفة باسم بيلا حديد، الكثيرَ من التنسيقات الشبابية الأنيقة التي تُبرز جمالها في كل الإطلالات، وتحرص على تنسيق ما يتناسب مع لون بشرتها وقوامها، ولاعتبارها من أشهر العارضات في العالم، وبعد فوزها بلقب أفضل عارضة لعام 2016، استوحينا لكِ اليوم منها عدة خيارات صيفية؛ لتختاري منها ما يناسب شخصيتك.

إطلالات اللون الأسود لمظهر فاخر

تفضِّل الفتيات خيارات اللون الأسود بمختلف المناسبات؛ وذلك لإضفائه الفخامة والجمال على من يرتديه، إلى جانب إخفاء عيوب الجسم. ومن أحدث خيارات بيلا حديد تأنقت بفستان أسود قصير مصمم بفتحة واسعة في الظهر لإطلالة أنثوية جذابة، وظهرت بجمبسوت أسود من الجلد الفاخر مع مجوهرات فضية مميزة لمظهر حيادي أنيق، وأطلت بتنورة وبلوزة قصيرَيْن من الجلد مع بليزر أسود لمظهر عصري، وارتدت فستانًا قصيرًا أسود مصممًا بأكمام طويلة مع قلادة ذهبية وحقيبة باللون الفوشيا المميز، وفي الإطلالة الأخيرة نسقت بلوزة سوداء واسعة وصيفية مع تنورة بيضاء قصيرة لزي حيادي أنيق، ورفعت شعرها بتسريحة عفوية.

خيارات الفساتين من بيلا حديد

تعتمد الفتيات في الصيف على إطلالات الفساتين المريحة أو الواسعة بالتصميمات المختلفة، وللفساتين الأنيقة والمختارة بعناية اختارتْ بيلا حديد فستانًا طويلًا مصممًا بأكمام مكشوفة الأكتاف باللون الرمادي، واعتمدت لجمال مظهرها تسريحة الشعر المرفوع لإطلالة أنثوية ناعمة، ونسقت في إطلالة أخرى فستانًا أحمر طويلًا مكشوف الصدر ومصممًا بقماش مخالف في الأطراف مع المجوهرات الذهبية الناعمة وتسريحة الكعكة المرفوعة.

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خيارات البنطال لمظهر شبابي كاجوال

لزي كاجوال ناعم بالبنطال، اعتمدت بيلا حديد عدة خيارات مناسبة للشابات، منها بنطال الجينز الأزرق وبلوزة زيتية قصيرة أكملتها بمجوهرات ذهبية ناعمة، وفي إطلالة ثانية تجملت بشورت أسود مع بلوزة بيضاء صيفية مزينة بطبعات فوشيا، وتزينت في إطلالة ثالثة ببنطال ضيق أزرق مرسوم بالبرتقالي والبنفسجي مع قميص باللون البيج الناعم، وأكملت زيها بتسريحة مرفوعة وعفوية للشعر، وأكسسوارات ذهبية بسيطة، ومن الناحية الجمالية لجأت لمكياج بني ناعم، كما ظهرت ببنطال مزين بطبعات اللون الأحمر والأصفر والزهري وبلوزة صيفية سوداء مزينة بطبعات ملونة، ولجمال الإطلالة تزينت بأكسسوارات ذهبية وحمراء مع تسريحة مرفوعة للشعر ومكياج قوي.

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