حظك هذا الأسبوع: هدية لـ "السرطان".. ونصيحة لـ "الحوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:
هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":
-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):
عاطفياً: اختلافك في الرأي مع شريك حياتك، يجعلك تشعر بأن العلاقة تتغير للأسوأ.
مهنياً: بعد ضغط كبير في الفترة الأخيرة، تشعر ببعض الإنجازات الكبيرة والتي تؤهلك للوصول لهدفك.
-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: تحتاج إلى الشعور بالراحة والطمأنينة مع شريكك، لذا لا تدع القلق يسيطر عليك.
مهنياً: هذا الأسبوع مميز، لاختيار بعض الأصدقاء الجدد في حياتك.
-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):
عاطفياً: تحضر مناسبة اجتماعية هامة مع شريكك، كن على استعداد لها وتقبل جميع الآراء المختلفة عنك.
مهنياً: تمهل صحتك وجسدك كثيرا بسبب عملك، لذا من الأفضل إجراء الفحص الطبي حتى تشعر بالطمانينة.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):
عاطفياً: هذا الأسبوع، تقضي لحظات سعيدة مع شريك حياتك وتتلقى هدية منه.
مهنياً: لا تجعل الضغوطات المحيطة بك تسيطر على علاقتك ونشاطك وشغفك في عملك.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :
عاطفياً: لا تهرب من مشاكلك مع شريكك، لذا عليك مواجهة التحديات والصعاب بعقلانية.
مهنياً: تعلم من أخطاء الماضي، وابدأ في تجهيز بعض المشاريع التي تحلم بها.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):
عاطفياً: من المحتمل هذا الأسبوع، أن تقابل الشخص الذي كنت تحلم بلقائه، ولكن حارب من أجل بقائه معك.
مهنياً: تحتاج إلى أن تثق في الآخرين بشكل أكبر، ويمكنك أن تطلب المساعدة من أحد أصدقائك لإتمام المهام.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :
عاطفياً: خصص وقت للتفكير في أمورك الخاصة بشريكك، بعيدا عن ضغوطات العمل.
مهنياً: الدخول في أي نقاشات هذا الأسبوع ليس في صالحك، حاول أن تركز على مهامك وأهدافك.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):
عاطفياً: ثقتك بنفسك تجعلك أكثر قدرة في التواصل مع شريك حياتك.
مهنياً: حاول أن تركز في كل الأمور من حولك، قد يحاول أحدهم أن يسبب لك مشكلة في عملك.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):
عاطفياً: تظهر لك بعض المشاكل غير المتوقعة مع شريكك، لذا عليك أن تجرب حلول أخرى غير المعتادة لحلها.
مهنياً: عليك أن تعيد التفكير من جديد بخصوص حياتك المهنية، وحاول الاختلاط بالآخرين والتواصل معهم.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):
عاطفياً: كن متواضعا مع شريك حياتك، حتى لا يشعر منك بالملل.
مهنياً: لا تجعل كلمات الآخرين تسيطر عليك، وتأكد من إخلاص الآخرين لك.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):
عاطفياً: لا تهتم كثيرا بكلمات الآخرين، قد تكون قاسية، ولكن حاول فقط التركيز على أهدافك.
مهنياً: تشعر ببعض الأرق، لكن لا تيأس أمام هذا الأحساس، وكن نشيطا لإنجاز مهامك.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):
عاطفياً: تمر ببعض المشاكل والأزمات مع شريك حياتك، حاول أن تتناقش معه وتتفهم موقفه وأسبابه.
مهنياً: تواجهك بعض الأزمات في عملك، لذا عليك أن تبذل مجهودا أكبر، وتتعلم من الآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع: هدية لـ "السرطان".. ونصيحة لـ "الحوت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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