حظك هذا الأسبوع: هدية لـ "السرطان".. ونصيحة لـ "الحوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":

-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

عاطفياً: اختلافك في الرأي مع شريك حياتك، يجعلك تشعر بأن العلاقة تتغير للأسوأ.

مهنياً: بعد ضغط كبير في الفترة الأخيرة، تشعر ببعض الإنجازات الكبيرة والتي تؤهلك للوصول لهدفك.

-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: تحتاج إلى الشعور بالراحة والطمأنينة مع شريكك، لذا لا تدع القلق يسيطر عليك.

مهنياً: هذا الأسبوع مميز، لاختيار بعض الأصدقاء الجدد في حياتك.

-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

عاطفياً: تحضر مناسبة اجتماعية هامة مع شريكك، كن على استعداد لها وتقبل جميع الآراء المختلفة عنك.

مهنياً: تمهل صحتك وجسدك كثيرا بسبب عملك، لذا من الأفضل إجراء الفحص الطبي حتى تشعر بالطمانينة.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

عاطفياً: هذا الأسبوع، تقضي لحظات سعيدة مع شريك حياتك وتتلقى هدية منه.

مهنياً: لا تجعل الضغوطات المحيطة بك تسيطر على علاقتك ونشاطك وشغفك في عملك.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :

عاطفياً: لا تهرب من مشاكلك مع شريكك، لذا عليك مواجهة التحديات والصعاب بعقلانية.

مهنياً: تعلم من أخطاء الماضي، وابدأ في تجهيز بعض المشاريع التي تحلم بها.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

عاطفياً: من المحتمل هذا الأسبوع، أن تقابل الشخص الذي كنت تحلم بلقائه، ولكن حارب من أجل بقائه معك.

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مهنياً: تحتاج إلى أن تثق في الآخرين بشكل أكبر، ويمكنك أن تطلب المساعدة من أحد أصدقائك لإتمام المهام.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :

عاطفياً: خصص وقت للتفكير في أمورك الخاصة بشريكك، بعيدا عن ضغوطات العمل.

مهنياً: الدخول في أي نقاشات هذا الأسبوع ليس في صالحك، حاول أن تركز على مهامك وأهدافك.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

عاطفياً: ثقتك بنفسك تجعلك أكثر قدرة في التواصل مع شريك حياتك.

مهنياً: حاول أن تركز في كل الأمور من حولك، قد يحاول أحدهم أن يسبب لك مشكلة في عملك.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):

عاطفياً: تظهر لك بعض المشاكل غير المتوقعة مع شريكك، لذا عليك أن تجرب حلول أخرى غير المعتادة لحلها.

مهنياً: عليك أن تعيد التفكير من جديد بخصوص حياتك المهنية، وحاول الاختلاط بالآخرين والتواصل معهم.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):

عاطفياً: كن متواضعا مع شريك حياتك، حتى لا يشعر منك بالملل.

مهنياً: لا تجعل كلمات الآخرين تسيطر عليك، وتأكد من إخلاص الآخرين لك.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):

عاطفياً: لا تهتم كثيرا بكلمات الآخرين، قد تكون قاسية، ولكن حاول فقط التركيز على أهدافك.

مهنياً: تشعر ببعض الأرق، لكن لا تيأس أمام هذا الأحساس، وكن نشيطا لإنجاز مهامك.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):

عاطفياً: تمر ببعض المشاكل والأزمات مع شريك حياتك، حاول أن تتناقش معه وتتفهم موقفه وأسبابه.

مهنياً: تواجهك بعض الأزمات في عملك، لذا عليك أن تبذل مجهودا أكبر، وتتعلم من الآخرين.