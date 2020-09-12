حمو بيكا يفاجئ عروسته بسيارة رينج روفر.. وأسامة منير: "إرادة الله"

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور سيارة الزفاف، التي فاجأ بها مطرب المهرجانات حمو بيكا، عروسته "زوزو" خلال حفل زفافهما الذي أقيم منذ أيام قليلة.

السيارة ماركة رينج روفر، وحرص بيكا على تزيينها بالورود، مدونًا عليها باللغة الإنجليزية "BIKA".

وتفاعل العديد من الرواد مع الصور التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

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أسامة منير يعلق

وعلق الإعلامي، أسامة منير، على صور الزفاف، والسيارة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "صباح الخير لازم نعرف أن ربنا لما بيحب يعطي إنسان بيعطيه من وسع ومينفعش نسأل ليه وإزي؟ لأن دي إرادة الخالق عز وجل واحنا لا نملك إلا إننا نقول لتكن إرادتك يا رب".

وتابع: "بيكا ربنا حبه ورزقه من وسع ولا حد يملك الاعتراض على إرادة ربنا، ولكن كل اللي نقدر نقوله هو ربنا يزيده ويفرحه ويرشده للخير، ووالله فرحت ليه مع إني معرفوش وفرحان إن ربنا مراضيه ومفرحه".

واحتفل مغني المهرجانات، حمو بيكا، مساء أمس، بحفل زفافه على فتاة تُدعى "زوزو"، وأطل العروسين بإطلالتين مختلفتين خلال الحفل.