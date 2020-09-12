الامارات | شابة تقطع يدها لتستفيد بقيمة التأمين في سلوفينيا

شكرا لقرائتكم خبر عن شابة تقطع يدها لتستفيد بقيمة التأمين في سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكم على سلوفينية في الـ22 من العمر بالسجن سنتين، بعدما قطعت يدها بفأس مدوّرة، على أمل الاستفادة من تأمين بقيمة 450 ألف دولار، كما أفادت وكالة الأنباء السلوفينية «اس تي ايه».

أما شريكها البالغ 30 سنة، فحكمت عليه محكمة ليوبليانا بالسجن ثلاث سنوات لدفعها على الإقدام على هذه الخطوة.

وقطعت يوليا أدليزيتش يدها بالكامل حتّى المعصم، واتُهمت بتلفيق حادث مع ثلاثة شركاء للاستفادة من تعويض تقدّمه شركة التأمين لها قيمته 380 ألف يورو (450 ألف دولار)، فضلا عن 3000 يورو (3600 دولار تقريبا) شهرياً حتى نهاية عمرها، كما أفادت الشرطة.

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وكانت المجموعة قد طلبت من خمس شركات عروضاً عن بوالصها قبل فترة وجيزة.

وتولّى الشركاء نقل يوليا إلى مستشفى في ليوبليانا بعد إقدامها على فعلتها هذه لكنّ تسنّى ترميم اليد. ويبلغ معدّل الأجور الشهرية في سلوفينيا 1000 دولار تقريباً.

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